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Başkan Büyükakın, LGS’ye Gireceklere Başarılar Diledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de Liseye Geçiş Sınavı(LGS)’na girecek tüm öğrencilere zihin açıklığı ve başarı dileklerini iletti.

Başkan Büyükakın, LGS'ye Gireceklere Başarılar Diledi

04 Haziran 2021 Cuma 15:38

LGS’nin eğitim hayatında öğrenciler için önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızın yaşamına yön verecek olan bu aşamanın, öğrencilerimiz, aileleri ve memleketimiz için başarılara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ailelerin her koşulda evlatlarının yanında olduklarını hissettirmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, ‘’Evlatlarımız çok kıymetli, onlar bizim gözbebeğimiz, yarınlarımız. Yarınlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarıyla geçeceklerine yürekten inanıyorum. Hepimizin arzusu, öğrencilerimizin eğitimlerine meslek seçimlerinde kendilerine kolaylık sunacak bir kurumda devam etmeleridir ve ileride sevdikleri bir meslek sahibi olmalarıdır. Pandemi sürecine rağmen Kocaelili çocuklarımızın LGS’de başarılı olacağına gönülden inanıyorum” ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın, öğrencilerden ve velilerden pandemi nedeniyle alınan sınav önlemlerine dikkatle uygulamalarını isterken, tüm vatandaşların da sınav saatlerinde duyarlı olması gerektiğini belirtti.


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