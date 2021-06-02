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EĞİTİM:
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BAŞKAN KOCAMAN’DAN KOÜ’LÜ GENÇLERE TAM DESTEK

Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman’ın eğitime destek projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine destek verildi.

BAŞKAN KOCAMAN'DAN KOÜ'LÜ GENÇLERE TAM DESTEK

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:04


Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman’ın eğitime destek projesi kapsamında sürdürdüğü faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda 13 Eylül-18 Eylül tarihleri arasında Teknofest Havacılık, Uzay Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması’nda Sabit ve Döner Kanat kategorilerine katılmaya hak kazanan KOÜ’lü gençlere malzeme desteği verildi.

 

KOCAMAN; “GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUM”

Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’in Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne Dekan Prof. Dr Oğuzhan Urhan’a yapmış olduğu ziyarette Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nasır Çoruh, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Ay ve Spor Birimi Sorumlusu Hacı Ağdaş, takım koordinatörlerinden Arş. Gör.Tayfun Yılmaz ve KOÜ’lü öğrenciler bulundu. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı ziyarette yarışmaya katılacak gençlerle biraraya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, Başkan Kocaman’ın sevgi ve selamlarını ileterek ihtiyaçları olan tüm malzemeleri Dekan Prof. Dr. Oğuzhan Urhan nezdinde gençlere teslim etti. Dekan Prof. Dr. Oğuzhan Urhan; Kartepe Belediye Başkanımız M. Mustafa Kocaman’ın gençlere vermiş olduğu destek tartışılmaz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz diyerek “Gençler hepimiz size güveniyoruz. Gayretli çalışmalarınızın sonucunu alacaksınız. İnanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
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