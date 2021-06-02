BAŞKAN KOCAMAN’DAN KOÜ’LÜ GENÇLERE TAM DESTEK





Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman’ın eğitime destek projesi kapsamında sürdürdüğü faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda 13 Eylül-18 Eylül tarihleri arasında Teknofest Havacılık, Uzay Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması’nda Sabit ve Döner Kanat kategorilerine katılmaya hak kazanan KOÜ’lü gençlere malzeme desteği verildi.