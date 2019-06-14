Başkan Öğrencilere Başarı Diledi

Yurt içi ve yurt dışında üniversiteye giriş için gerçekleştirilen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) maratonuna katılan öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla başarı diledi. Başkan Büyükakın “Gençlerimiz önemli bir maratonun finaline geldiler. Hem belediye başkanı hem akademisyen olarak üniversite sınavını gençlerimizin hayatında önemli bir dönemeç olarak görmekteyim. İnanıyorum ki çalışan ve emek harcayan tüm gençlerimiz bu sınavı başarıyla geçecektir”dedi.

Üniversitede doğru meslek seçiminin önemine değinen Büyükakın şöyle devam etti: Kimi öğretmenlik mesleğiyle kendinden sonraki nesilleri yetiştirmeyi, kimi doktor olarak insan sağlığı için çalışmayı, kimi mühendisler olarak şehirler inşa etmeyi tercih edebilir. Dünya üzerinde kişinin yeteneğine, arzusuna göre yapabileceği birçok meslek vardır. Önemli olan ne istediğini, neyi yapabileceğini bilmektir. Üniversite sınavı meslek için sadece bir araçtır. Ama değerinin doğru kavranması gereken kıymetli bir araçtır. Bu nedenle tüm gençlerimizin önünde önemli bir basamak olan üniversite sınavının her bir gencimiz için hayırlı kapılar açmasını temenni ediyorum. Çalışan, azimle dört yılını bunun için harcayan gençlerimizin Allah’ın izniyle bu sınavı hakkıyla geçeceğinden hiç şüphem yok. Temennim, kendileri adına doğru meslekleri seçmeleri ve yaşadıkları şehre, ülkelerine ve dünyaya faydalı birer meslek erbabı olmalarıdır. Allah sınava girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı versin”