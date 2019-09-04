Başkan'dan çocuklara okul hediyesi

ÇOCUKLARIMIZ YARINLARIMIZ
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında, “ Siz değerli evlatlarımız, ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Bilimde, fende ilerlemeli, üreten bir gençlik yetiştirmeliyiz. Gebze Belediyesi olarak hem belediyecilik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz, hem de sosyal projelere hız vereceğiz. Toplamda bu yıl 5 bin 50 çocuğumuza okullar başlamadan önce kırtasiye malzemesi hediye edeceğiz. Allah çocuklarımıza en iyi gelecek hazırlamak üzere hepimize gayret, çaba ve samimiyetle mücadele etmeyi nasip etsin” dedi.