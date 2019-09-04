Başkan'dan çocuklara okul hediyesi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz okulların açılmasına sayılı günler kala öksüz ve yetim çocuklara kırtasiye malzemesi hediye etti. Öksüz ve yetim çocuklara hediyelerin takdim edildiği programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik, İlçe Milli

Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye meclis üyeleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan Başkan Büyükgöz’e eğitime verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

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