Başkanlar Deneyimlerini Gençlerle Paylaştı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kariyer gününe konuk oldu. Yücel Boru Fen Lisesi’nde düzenlenen kariyer günü buluşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile birlikte katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, deneyimlerini gençlerle paylaştı. Okul müdürü İsmail Boğa ve öğretmenler tarafından karşılanan başkanlar, 12. Sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerin her zaman yanlarında ve destekçisi olduklarını dile getiren Başkan Büyükgöz, “Geleceğimizin teminatı siz değerli genç kardeşlerimizden çok umutluyuz. Okulunuzda kıymetli hocalarınızdan aldığınız eğitimlerin yanı sıra kendinizi geliştirecek farklı çabaların ve çalışmaların içerisinde yer almaya gayret gösterin.





DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM