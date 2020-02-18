Başkanlar Deneyimlerini Gençlerle Paylaştı

DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM
Manevi ve kültürel değerlere de sahip çıkarak ilim irfan yolunda çıktığınız bu uzun soluklu eğitim yolculuğunuzda sizlere başarılar diliyorum. Belediyemizin imkanları siz genç kardeşlerimiz için seferber ediliyor. Sizleri yakından ilgilendiren gençlik projelerine yenilerini de en yakın zamanda hayata geçireceğiz inşallah” dedi. Başkan Büyükgöz’ün ardından gençlere hitap eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da deneyimlerini paylaştı. Okuldaki eğitimlerinin dışında da kendilerini geliştirmeleri ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Başkan Vekili Çakmak, öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar diledi. Başkanlar program sonunda öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı.