Bayiz, sigaradan kurtulmanın yollarını anlattı

Sigaranın bırakılması konusunda da önemli bilgiler aktaran Doç. Dr. Hülya Bayiz, “Bir planının olması sigarayı bıraktığın ilk günü kolaylaştırır. Senin için hangi bırakma yönteminin doğru olduğunu bilmiyorsan farklı bırakma yöntemlerini keşfet. Tek bir bırakma yaklaşımı herkes için uygun değildir. İhtiyaçların konusunda dürüst ol. Eğer planında nikotin yerine koyma tedavisi varsa, kullanmaya sabahtan başla. Sigarayı bıraktığın gün kendini meşgul etmen sigara içmemek için harika bir yoldur. Meşguliyet zihnini sigara içmekten uzak tutar ve dikkatini sigara isteğinden uzaklaştırır. Kendinizi meşgul etmek için egzersiz yapın, yürüyüşe çıkmak, sakız çiğneyebilirsiniz, bol su için, derin nefes alıp vererek gevşemeye çalışın, sigara içmeyen arkadaş ve aile fertleriyle zaman geçirin” şeklinde konuştu.