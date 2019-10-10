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Bayiz, sigaradan kurtulmanın yollarını anlattı

Çayırova Kitap Fuarı söyleşilerle devam ediyor. Ziyaretçi akınına uğrayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hülya Bayiz “Sigaradan Kurtulma Yolları” konulu söyleşi gerçekleştirdi

Bayiz, sigaradan kurtulmanın yollarını anlattı

10 Ekim 2019 Perşembe 10:57

Önemli bir sağlık sorunu olan sigara kullanımının aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Hülya Bayiz, “Dünyada her yıl 4 milyon, Türkiye’de ise 100 bin insan sigaradan hayatını kaybediyor. Sigara kullanan kişilerin kanser nedeniyle ölüm oranı, kullanmayanlardan 15 - 25 kat daha fazla. Hatta yapılan araştırmalarda, içilen her bir sigaranın insan ömründen 12 dakika çaldığı hesaplandı” diye konuştu.

Sigaranın bırakılması konusunda da önemli bilgiler aktaran Doç. Dr. Hülya Bayiz, “Bir planının olması sigarayı bıraktığın ilk günü kolaylaştırır. Senin için hangi bırakma yönteminin doğru olduğunu bilmiyorsan farklı bırakma yöntemlerini keşfet. Tek bir bırakma yaklaşımı herkes için uygun değildir. İhtiyaçların konusunda dürüst ol. Eğer planında nikotin yerine koyma tedavisi varsa, kullanmaya sabahtan başla. Sigarayı bıraktığın gün kendini meşgul etmen sigara içmemek için harika bir yoldur. Meşguliyet zihnini sigara içmekten uzak tutar ve dikkatini sigara isteğinden uzaklaştırır. Kendinizi meşgul etmek için egzersiz yapın, yürüyüşe çıkmak, sakız çiğneyebilirsiniz, bol su için, derin nefes alıp vererek gevşemeye çalışın, sigara içmeyen arkadaş ve aile fertleriyle zaman geçirin” şeklinde konuştu.



 

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