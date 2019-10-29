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Belediye personellerine İSG eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, yönetici ve çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi veriyor

Belediye personellerine İSG eğitimi

29 Ekim 2019 Salı 10:06

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerine yönelik eğitimleri devam ediyor. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Mevzuatına yönelik yapılan eğitime, yönetici ve çalışanlar katıldı. Verilen eğitim ile katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi, yorumlama ve problem çözme becerilerinin arttırılması hedefleniyor.

 

MEVZUAT EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlgili personellerin dikkatle takip ettiği İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde, İş Güvenliği Uzmanı İbrahim Deniz Ekici tarafından mevzuat hakkında bilgi verildi. Eğitim kapsamında 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun İlgili Hükümleri, İş Sağlığı Güvenliği Kavramı ve Amacı, Risk Değerlendirmesi, İşyerlerinin Tehlike Durumlarına Göre Sınıflandırılması, Uzman Desteği, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, Sağlık Gözetimi, İş Kazasının Hukuki ve Cezai Sonuçları, Çalışan Katılımı, Çalışanların Bilgilendirilmesi, Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Çalışanların Yükümlülükleri, Tehlike Durumunda Çalışmaktan Kaçınma Hakkı gibi konular hakkında sunum yapıldı. Eğitimde personeller, Ekici’ye merak ettiği konular hakkında soru sorma fırsatı buldu.

 

DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi, iştirak ve ilçe belediyelerinin konu ilgili personellerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitim, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda gerçekleştirildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programları farklı konularda ve alanında uzman eğitimcilerin katılımı ile devam edecek.







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