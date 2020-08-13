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EĞİTİM:
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BESYO’da Eğitimler Devam Ediyor

Çayırova Belediyesi, Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulları (BESYO) özel yetenek sınavlarına hazırlanan 60 öğrenciye ücretsiz eğitim vererek sınava hazırlıyor.

BESYO'da Eğitimler Devam Ediyor

13 Ağustos 2020 Perşembe 17:13

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin “Spor Kenti Çayırova” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Spor İşleri Müdürlüğü ilçedeki gençleri, Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulları ile Polis Akademisi, Polis Özel Harekat, Polis Eğitim Merkezi, Askeri Liseler ve bekçilik sınavlarına hazırlamak için ücretsiz olarak açtığı kurslarda eğitimler devam ediyor.

Parkur, koordinasyon uygulaması, mekik koşuları gibi eğitimlerin yanı sıra beceri, denge, dayanıklılık gibi zorlu eğitimlerinde yer aldığı BESYO kurslarında öğrenciler haftanın belirli günlerinde farklı saatlerde kurs alıyor. Özel yetenek sınavlarına hazırlık noktasında uzman eğitmenlerden ders alan 60 öğrenci aynı zamanda Konya, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Bolu, Sakarya gibi birçok ilde gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarına katılım sağlıyor.

 



 

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