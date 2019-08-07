Beyaz Kalpler, hayatının dönüm noktası oldu

Küçük yaşlarda babasını kaybeden Yusuf Mert Taşkıt, ilk ve ortaokul dönemlerinde okul, sosyal çevre ve aile ilişkilerinde sıkıntılar yaşamaya başladı. Okuldaki problemlerinin artması üzerine 7. sınıfta okulu tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezine yönlendirilen Yusuf Mert Taşkıt’ın değişimi ilham veriyor.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLDİ

Yusuf Mert Taşkıt ile merkezde uzman psikologlar tarafından psikoterapi kapsamında görüşmeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Yusuf Mert’e öfke kontrolü, benlik saygısı, iletişim becerileri, kendini sağlıklı ifade edebilme, aile ilişkileri ve arkadaş ilişkilerini geliştirme üzerine çalışmalar yapıldı. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nce Yusuf Mert’in ailesine yönelik aile danışmanlığı hizmetiyle de çocuğu anlama, etkili ebeveynlik, etkili iletişim, duyguları anlamaya yönelik eğitimler verildi.

OKULU BU SAYEDE TAMAMLADI

Ortaokulda uyum sorunu yaşadığı ve hocaları tarafından sürekli şikâyet alan Yusuf Mert Taşkıt, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde gördüğü destek ile hayata artık farklı bir pencereden bakmaya başladı. Yusuf Mert aldığı destek ile lise örgün öğrenimini tamamladı. Şehit Öğretmen Elgin Komut Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümünü başarı ile bitiren Yusuf Mert’in şimdiki hedefi üniversite öğrenimine devam etmek. Bu doğrultuda 2019-2020 eğitim öğretim yılında üniversite sınavlarına hazırlanabilmek için yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise kursuna devam etmeye karar verdi.

ÖZGÜVEN KAZANDI

Başarılı akademik hayatının yanı sıra Yusuf Mert Taşkıt sosyal olarak da kendini geliştirerek hem sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yapıyor hem de bireysel olarak projeler üretiyor. Yusuf Mert lise çağında Hyundai otomobil fabrikası ile okuduğu okul kurumsal olarak kardeş okul projesi gerçekleştirdi. Ayrıca gönüllü itfaiyecilik belgesinin olması ve zaman zaman Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesinde vardiyalarda bulunarak müdahale ettiği yangın olayları bulunmakta. Amatör telsiz sertifikası (A sınıfı, en üst düzey); önce b sınıfı sonra a sınıfı sertifikaya sahip olan Yusuf Mert Taşkıt, uluslararası görüşmeler yapmaya yetkili durumda. Şuana kadar kuş uçuşu 218 km uzaklık ile görüşme yapabildi.

“HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI”

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’yle hayatı değişen Yusuf Mert Taşkıt değişimini şu ifadelerle anlattı; “Babamın vefatı nedeniyle çok üzülmüştüm. Ortaokula giderken çok uyumsuzdum, öğretmenlerim ve arkadaşlarım benim için artık ‘bu çocuk okumaz’ diye benden umudu kesmişti. Ama yine öğretmenlerimin yönlendirmesiyle Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’yle tanıştım. Burada psikolog ve sosyologların yardımıyla hayata bakış açım değişti. Burada bana hocalarım özgüven kazandırdı. Artık insanlara faydalı olmak benim kişiliğim oldu. Hayatımın dönüm noktası oldu gerçekten, mahallede bile teknik bir sıkıntı olduğunda bana soruyorlar. Edindiğim belgelerle kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Üzerimde emeği olan öğretmenlerimden, bana inancını kaybetmeyen ailemden ve bu projeyi gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun”