Beyaz Kalpler’de Fitness eğitmenliği kursu

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Vücut Geliştirme ve Fitness Eğitmenliği kursu açıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde bu yıl ilk kez Vücut Geliştirme ve Fitness Eğitmenliği kursu açıyor.

GÜNLÜK 30 TL HARÇLIK

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde 15 -18 yaş arası örgün lise eğitimine devam etmeyen açık lise öğrencilerine yönelik açılacak kurs büyük önem taşıyor. Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü onaylı sertifika alacak öğrenciler, 7 ay süresince merkezde eğitim alacak. Eğitim alacak öğrencilere İŞKUR tarafından günlük 30 TL harçlık verilecek.

BAŞVURULAR ALINIYOR

Kocaeli Üniversitesiyle belirlenecek müfredat ile federasyon antrenörlük yeterlilik belgesi sınavlarına ciddi bir hazırlık olması beklenen kurs, 12 öğrenci ile açılacak. İŞKUR’un destek verdiği kurs için başvurular alınmaya başlandı.

BEYAZ KALPLERDE VERİLEN EĞİTİMLER

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde yeni açılacak olan Fitness kursunun yanı sıra hali hazırda Aşçı Yardımcılığı, Elektrik Pano Montörlüğü ve Servis Eleman Yardımcılığı/Barista olmak üzere üç adet meslek kursunda daha eğitimlere devam ediliyor. Yedişer aylık dönemlerde açılan kurslar için uzmanlar tarafından saha çalışmaları yapılıyor.