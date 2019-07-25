Beyaz Kalpler’de ufuk açan atölye

ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ ETKİNLİK
11-15 yaş grubu çocukların hayatlarına dokunan ve gelişimlerine büyük katkı sağlayan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde bu hafta Çiğ Beslenme Uzmanı Şef Mehmet Ak. çocuklara yönelik workshop gerçekleştirdi. Çocuklarla birlikte mutfağa giren Mehmet Ak, tecrübelerini ve deneyimlerini öğrencilere aktardı. Birlikte Milkshake, Avakoda pudingi, etsiz ve bulgursuz çiğ köfte yapan Mehmet Ak, öğrencilerle keyifli vakit geçirdi.
TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
Mutfak serüveni çocukluğunda İzmit’te bir dönercinin yanında başlayan Mehmet Ak, ABD’de kendi restoranını açtı. ABD’de uzun yıllar şef ve işletmecilik yapan Mehmet Ak, kendi başarı hikayesini anlatarak çocukların meslekle ilgili hedef belirlemelerine ve motivasyonlarının artmasına yardımcı oldu.