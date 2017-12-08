Bilgi Evleri Veli Toplantısı

Darıca Belediyesi Adnan Menderes kültür Merkezi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bilgi evleri, öğrencilere yönelik yürüttüğü özenli çalışmalarına veli toplantılarıyla da katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yetkililer bilgi evlerinde veli toplantıları ile eğitim sisteminde yeni yapılan değişikliklerin yanında öğrencilere verilen dokümanlar ve eğitim sistemleri hakkında da velilerin bilgilendirildiğini ifade ettiler.

BAŞKAN KARABACAK’TA TOPLANTILARA KATILIYOR

Nenehatun Bilgi evinde düzenlenen veli toplantısını ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak siyasetin güncel konularının yanında, eğitim öğretimin önemine dair açıklamalar yaptı ve velilerin taleplerini dinledi.

Burada yaptığı konuşmada 21.y.yılda devlet ve millet olarak daha ileriye gitmek, kalkınma hızımızı hep birlikte artırmak istiyorsak bunun kaliteli insan yetiştirmekten geçtiğinin altını çizen Başkan Karabacak, belediye olarak eğitim yatırımlarını bunun için yaptıklarını söyledi. En önemli şeyin geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin iyi eğitim alarak vatanını, milletini seven ve hizmet eden nitelikli insan sayısının artırmaktan geçtiğini ifade eden Başkan Karabacak, “Öğrencilerimizin eğitim seviyeleri ne kadar yüksek olursa içerde ve dışarda ülkemizi tehdit eden sorunlarla (15 temmuz darbe girişimi gibi)çok daha güçlü bir şekilde baş edebiliriz” dedi.

Öğrencilerin değişen sınav sistemleriyle birlikte başarılı olması kitap okumalarına bağlıdır.

Öğrencilerin zihin ve algı gelişimi için kitap okumaları önerisinde bulunan yetkililer, bunun için her bilgi evinde kütüphane hizmeti verildiğini ve her yıl alınan güncel kitaplarla kütüphanelerin sürekli güncellendiğini ve zenginleştirildiğini öğrenci ve velilerin bu hizmetlerden ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğini, emanet kitap sistemi ile bilgi evi kütüphanelerinden öğrencileri ile birlikte aldıkları kitapları tekrar yenisi ile değiştirebileceklerini ifade ettiler. Anne ve babaların çocuklarına evde doğru model örnek olmaları gerekliliğinin öneminden bahseden yetkililer günlük olarak bir saatin ailecek kitap okumaya ayrılmasının önemli olduğunu belirttiler.

Toplantının ardından veliler Darıca Belediyesinin bu eğitim ve kültür hizmetleri nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. Velilerin hizmetlerden memnun oldukları gözlendi.