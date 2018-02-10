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Bilgi evlerine "3D yazıcı teknolojisi"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgi evlerine, "3D yazıcı teknolojisi" kazandırıldı.

Bilgi evlerine "3D yazıcı teknolojisi"

10 Şubat 2018 Cumartesi 15:36

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgi evlerine, "3D yazıcı teknolojisi" kazandırıldı.

Öğrencilerinin daha verimli eğitim görmelerini hedefleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Gölcük, Kandıra, İzmit ve Gebze ilçelerinde bulunan bilgi evlerine 3D yazıcılar kazandırdı.

Belediye ekiplerince 3D yazıcıları kullanımıyla ilgili bilgi evi eğitmenlerine, 3D yazıcı teknolojisi, çıktı alma teknikleri, perspektif çizim, geometrik şekillerin çizimi, ölçme teknikleri ve tasarımlarda kullanılan araçlar hakkında eğitim verildi.



AA
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