Bilgievleri Kıyasıya Yarıştı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Bilgievleri’nde açılan Bilgi ve Kültür Yarışması’nın yarı finali gerçekleştirildi.

3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı bilgi yarışmasında kıyasıya mücadele yaşandı. Yarışmanın sonunda Ertuğrul Gazi, Hayme Ana, Hüma Hatun ve Mehmet Akif Ersoy Bilgievleri yarı finale çıkmaya hak kazandı.



4 AYRI BİLGİEVİNDE EŞ ZAMANLI BAŞLADI



Yarı final heyecanı Sezai Karakoç, Fatih Sultan Mehmet, Hayme Ana ve Karamürsel Alp Bilgievlerinde gerçekleştirildi. Dört Bilgievinde eş zamanlı olarak 14.00’te başlayan bilgi yarışması yaklaşık iki saat sürdü. Yarışmada 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Değerler Eğitimi ve Genel Kültür kategorilerinden sorular soruldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada öğrenciler bilgi birikimleri ve genel kültürleriyle göz doldurdu.



YARI FİNALE ÇIKMAYA HAK KAZANAN TAKIMLAR



Yarışmanın sonunda Ertuğrul Gazi, Hayme Ana, Hüma Hatun ve Mehmet Akif Ersoy Bilgievleri yarı finale çıkmaya hak kazandı. Yarı finale çıkan takımlar Bu takımlar 18 Şubat Cumartesi günü final mücadelesinde karşı karşıya gelecekler.



ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımların öğrencilerine nakdi ödül verilecek. Birinci olan takımın öğrencileri 300, ikinci olan takımın öğrencileri 250 ve üçüncü olan takımın öğrencileri ise 200 TL para ödülü alacak.



Selvi GEÇAL