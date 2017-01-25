Bilgievleri Kıyasıya Yarıştı!

4 AYRI BİLGİEVİNDE EŞ ZAMANLI BAŞLADI
Yarı final heyecanı Sezai Karakoç, Fatih Sultan Mehmet, Hayme Ana ve Karamürsel Alp Bilgievlerinde gerçekleştirildi. Dört Bilgievinde eş zamanlı olarak 14.00’te başlayan bilgi yarışması yaklaşık iki saat sürdü. Yarışmada 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Değerler Eğitimi ve Genel Kültür kategorilerinden sorular soruldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada öğrenciler bilgi birikimleri ve genel kültürleriyle göz doldurdu.
YARI FİNALE ÇIKMAYA HAK KAZANAN TAKIMLAR
Yarışmanın sonunda Ertuğrul Gazi, Hayme Ana, Hüma Hatun ve Mehmet Akif Ersoy Bilgievleri yarı finale çıkmaya hak kazandı. Yarı finale çıkan takımlar Bu takımlar 18 Şubat Cumartesi günü final mücadelesinde karşı karşıya gelecekler.
ÖDÜLLÜ YARIŞMA
Selvi GEÇAL