banner426
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bilgievleri’nde Yüz Yüze Eğitim Heyecanı

Korona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinde okulların tatil edilmesiyle birlikte eğitime ara veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri yüz yüze eğitimlere başladı.

Bilgievleri'nde Yüz Yüze Eğitim Heyecanı

21 Ekim 2020 Çarşamba 09:37

 Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinde okulların tatil edilmesiyle birlikte eğitime ara veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Bilgievleri ,yüz yüze eğitimlere MEB tavsiyeleri doğrultusunda yeniden başladı. 1 Haziran tarihinde başlayan kontrollü hayat süreci kapsamında uzunca bir aranın ardından kapılarını yeniden açan Bilgievlerinde, gençler eğitimlerine kaldıkları yerden yüz yüze devam etmeninin heyecanını yaşıyor 

 

2,3,4 VE 8. SINIFLAR YÜZ YÜZE 

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde online sınavlar ve programlarla öğrencilere destek olan Bilgievleri, yüz yüze eğitimler ile öğrencileri yeniden geleceğe hazırlamanın planını yapıyor. Bilgievleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim sürecine kademeli geçiş planıyla eş hareket edecek. Buna göre yüz yüze eğitim için 2. sınıflar 5 ders saati, 3. ve 4. sınıflar 6 ders saati, 8. sınıflar 10 ders saati eğitim alacaklar. Temel branşlarda, eğitimlerin yanı sıra programlarda Kodlama, Dijital Okur Yazarlık, Yazarlık, Satranç ve Akıl Oyunları kulüpleri de düzenli şekilde yapılacak. 

 

EĞİTİMLER UZAKTAN DA DEVAM EDECEK 

Bilgievlerin’de aynı zamanda dileyen öğrenciler sınıflarda yine uzaktan eğitime devam edebilecek. Ders programları MEB tarafından açıklanan programlara uygun şekilde planlanırken, öğrenciler okula gitmedikleri günlerde tercih ederlerse uzaktan eğitim için kurumlara gidebilecek. Bu şekilde her öğrenci 1 gün yüz yüze 1 gün uzaktan eğitim alma imkânına sahip olacak. Sadece uzaktan eğitim talebi olan öğrenciler için de aynı şekilde uzaktan eğitim faaliyetleri devam edecek. 

 

TEDBİRLER ÖN PLANDA TUTULUYOR 

Bilgievleri'ne gelen öğrencilerin girişte tek tek ateşleri ölçülürken, sınıflarda ise sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sıralara oturup, maskelerini takarak dersleri dinliyor. 









 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebzelileri Kitapla Buluşturan Kütüphane Gebzelileri Kitapla Buluşturan Kütüphane
Gebzelileri kitap ile buluşturan Kütüphane Gebzelileri kitap ile buluşturan Kütüphane
Çayırova’da Meslek Edindirme Kursları Çayırova’da Meslek Edindirme Kursları
Akademi Lise Giriş Sınavları Açıklandı Akademi Lise Giriş Sınavları Açıklandı
Darıca’da Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Başlıyor Darıca’da Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme...
KO-MEK, kadınların en güçlü “kaynağı” KO-MEK, kadınların en güçlü “kaynağı”
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebzelileri Kitapla Buluşturan Kütüphane
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vatandaşlara hizmet veren Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, genç ve yetişkin...

Haberi Oku