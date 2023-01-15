Bilgievleri'nden 22 bin öğrenci faydalandı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bilgievleri'nde eğitimi çalışmaları, Kılavuz Değerler Eğitimi müfredatına uygun olarak ders, etkinlik, atölye ve diğer faaliyetlerin içerikleriyle harmanlanarak yürütülüyor. Bu çerçevede, değerler eğitimi dersi; her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı belirlenmiş cömertlik, sorumluluk, dürüstlük, birlikte yaşam ve iş birliği, adalet vb. olmak üzere toplam 8 değer ile eğitim dönemi içinde uygulanıyor.

Kulüp ve atölye etkinlikleri ile bilim, sanat ve teknoloji alanlarında öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine imkan sağlanırken, öğretmenlerin rehber olduğu ve öğrenci ile etkileşimin yüksek olduğu yazarlık, kodlama, satranç, dijital okuryazarlık ve akıl oyunları kulüpleri de ders programına dahil edilerek uygulandı. Ayrıca 3D yazıcı, ebru, müzik, ahşap atölyeleri ise öğrencilere yüz yüze eğitim verdi. LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavları, ortaokul öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme sınavları da yapıldı. 2022 yılı içerisinde 12 bin 256 öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı Bilgievleri’nden toplamda, 22 bin 400 öğrenci ve 4 bin 560 veli hizmet aldı. (IHA)