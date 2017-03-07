Bilgiyi kâfi görmek cehaletin başladığı yerdir

Bilgi Evlerinde görev yapan idareci, öğretmen ve çalışanlar için Kocaelinin ve hatta Türkiyenin geleceğini inşa ettiklerini belirten Başkan Karaosmanoğlu, Yaratılanı yaratandan dolayı sevmeyi ilke edinmiş bizler başarılı olmaya çalışan bir inancın ve kültürün temsilcileriyiz. Hayatının önemli bir kısmını eğitime vakfetmiş bir insan olarak biliyorum ki, sahip olduğu bilgiyi kâfi görmek; Cehaletin başladığı noktadır. Çocuklarımıza sahip oldukları diplomaların, aldıkları kursların, gördükleri eğitimlerin zaman içinde unutulduğunu ve eskidiğini öğretmemiz gerekiyor. Bunun için tazelenmek, yeni bilgilerle donanmak gerektiğini onlara çok iyi anlatmalıyız. Çünkü dünya sürekli değişiyor, hayat büyük bir hızla akıp geçiyor açıklamasını yaptı.
ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Gebze Hüma Hatun Bilgi Evinde çocuklarla sohbetinde yaşamın öneminden ve değerler üzerinden anlatımlar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Güçlü Türkiyenin gelecek yüzyıllara aktarmada bizlerin sorumluluğu çok fazla. Bu nedenle öğrencilerimizin gelişim çağlarında kendilerine destek oluyoruz. Eğitimi, hizmetlerimizin en önemli yerine koyduk. Gençlik çalışmalarımızda bu anlayışla devam ediyor. Kılavuz Gençlik Modeli projemizin her noktasında çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret Başkan Karaosmanoğlunun öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekilmesiyle tamamlandı.