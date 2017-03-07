Bilgiyi kâfi görmek cehaletin başladığı yerdir

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ile birlikte Hüma Hatun Bilgi Evine konuk oldu. Derslikleri ziyaret eden ve öğrencilerle sohbet eden Karaosmanoğlu, Bilgili ve donanımlı olmanızı, hayata da her zaman güzel bakmanızı arzu ediyorum. Sizleri güzel gönüllü yetiştirebilirsek ne mutlu bizlere dedi.

YENİ BİLGİLERLE DONANMAK GEREKTİĞİNİ ANLATMALIYIZ

Bilgi Evlerinde görev yapan idareci, öğretmen ve çalışanlar için Kocaelinin ve hatta Türkiyenin geleceğini inşa ettiklerini belirten Başkan Karaosmanoğlu, Yaratılanı yaratandan dolayı sevmeyi ilke edinmiş bizler başarılı olmaya çalışan bir inancın ve kültürün temsilcileriyiz. Hayatının önemli bir kısmını eğitime vakfetmiş bir insan olarak biliyorum ki, sahip olduğu bilgiyi kâfi görmek; Cehaletin başladığı noktadır. Çocuklarımıza sahip oldukları diplomaların, aldıkları kursların, gördükleri eğitimlerin zaman içinde unutulduğunu ve eskidiğini öğretmemiz gerekiyor. Bunun için tazelenmek, yeni bilgilerle donanmak gerektiğini onlara çok iyi anlatmalıyız. Çünkü dünya sürekli değişiyor, hayat büyük bir hızla akıp geçiyor açıklamasını yaptı.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gebze Hüma Hatun Bilgi Evinde çocuklarla sohbetinde yaşamın öneminden ve değerler üzerinden anlatımlar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Güçlü Türkiyenin gelecek yüzyıllara aktarmada bizlerin sorumluluğu çok fazla. Bu nedenle öğrencilerimizin gelişim çağlarında kendilerine destek oluyoruz. Eğitimi, hizmetlerimizin en önemli yerine koyduk. Gençlik çalışmalarımızda bu anlayışla devam ediyor. Kılavuz Gençlik Modeli projemizin her noktasında çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret Başkan Karaosmanoğlunun öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekilmesiyle tamamlandı.