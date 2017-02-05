Bilim Merkezi’nde tatil keyfi!

KİMYA BİLİMİNİ SEVDİRMEK
Bilim Merkezi’nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kimya bilimini sevdirmek, ilgi uyandırmak amacıyla düzenlediği programda 24-27 Ocak ve 31Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 2 hafta sürdü. Etkinlik ilkokul öğrencilerine 4 gün, ortaokul öğrencilerine 4 gün süresince yapıldı. Etkinliklere 80 ilkokul, 80 ortaokul öğrencisi katıldı.
BİLİM GÖSTERİLERİ
Etkinlikte yapılan bilim gösterileri ise şöyle; Fil Dişi Macunu Deneyi: Hidrojen Peroksit ve Potasyum iyodür arasındaki redoks reaksiyonu sonucunda oluşan gaz sıvı sabunun hızlıca köpürmesiyle görsel bir şölen eşliğinde gözlemlenecektir. Büzülen Damacana: Su damacanası içerisinde etil alkolün yanması gözlemlenecektir. Yanan köpük deneyi: Alüminyum ve hidroklorik asit arasındaki reaksiyon sonucu oluşan Hidrojen gazı köpüğün için dolacak ve hidrojenli köpüklerin yanması gözlemlenecektir. Sıvı azot deneyi: Sıvı azotun sıcak suyla etkileşimi sonucu dev bir buhar bulutu oluşturulacaktır. Kırılıp Ufalanan meyve sebzeler : Meyve ve sebzelerin -196 °C ‘deki sıvı azot ile etkileşimi sonucu donan meyve sebzeler incelenecektir. Alev deneyi: Normalde yanmayan özel bir katının toz halde alev alışı görsel bir şekilde incelenir.