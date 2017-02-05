Bilim Merkezi’nde tatil keyfi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kocaeli Bilim merkezi, sömestr tatilinde öğrencilerin kimya bilimiyle eğlenerek öğrenmelerini keyifli vakit geçirmelerini sağlamak; kimya bilimini sevdirmek, ilgi uyandırmak ve bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak için ‘’Kimya Kim Ya?’’ programı gerçekleştirdi.

KİMYA BİLİMİNİ SEVDİRMEK

Bilim Merkezi’nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kimya bilimini sevdirmek, ilgi uyandırmak amacıyla düzenlediği programda 24-27 Ocak ve 31Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 2 hafta sürdü. Etkinlik ilkokul öğrencilerine 4 gün, ortaokul öğrencilerine 4 gün süresince yapıldı. Etkinliklere 80 ilkokul, 80 ortaokul öğrencisi katıldı.

BİLİM GÖSTERİLERİ

Etkinlikte yapılan bilim gösterileri ise şöyle; Fil Dişi Macunu Deneyi: Hidrojen Peroksit ve Potasyum iyodür arasındaki redoks reaksiyonu sonucunda oluşan gaz sıvı sabunun hızlıca köpürmesiyle görsel bir şölen eşliğinde gözlemlenecektir. Büzülen Damacana: Su damacanası içerisinde etil alkolün yanması gözlemlenecektir. Yanan köpük deneyi: Alüminyum ve hidroklorik asit arasındaki reaksiyon sonucu oluşan Hidrojen gazı köpüğün için dolacak ve hidrojenli köpüklerin yanması gözlemlenecektir. Sıvı azot deneyi: Sıvı azotun sıcak suyla etkileşimi sonucu dev bir buhar bulutu oluşturulacaktır. Kırılıp Ufalanan meyve sebzeler : Meyve ve sebzelerin -196 °C ‘deki sıvı azot ile etkileşimi sonucu donan meyve sebzeler incelenecektir. Alev deneyi: Normalde yanmayan özel bir katının toz halde alev alışı görsel bir şekilde incelenir.