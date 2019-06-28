Bilim Merkezi’nde yaz akademileri başlıyor

Yaz döneminde de faaliyetlerine devam eden Kocaeli Bilim Merkezi, birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kocaeli Bilim Merkezi güz döneminde olduğu gibi, yaz döneminde de faaliyetlerine devam ediyor. Bilim Merkezi yaz tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Dolu dolu geçecek yaz etkinliklerinin programı belli oldu ve kayıtlar da başladı. 4 gün sürecek “Bilim Atölyeleri” programına 6-13 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.

BİLİM MERKEZİ YAZ PROGRAMI

Bilim Merkezi eğitim öğretim döneminde yapılan etkinliklerle çocuklara bilimi sevdiriyor. Yaz döneminde de devam edilecek etkinliklerde Bilim Atölyeleri Yaz Akademisi, Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Yaz Akademisi ve Gökyüzü Gözlem Şenliği ana başlıkları altında birçok farklı etkinlik gerçekleştirilecek.

DÖRT GÜNLÜK AKADEMİ PROGRAMLARI

4 günlük akademi serisi şeklinde gerçekleşecek “Bilim Atölyeleri” programında 6-13 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan Ekolojik Yaşam, Havadan Sudan Şeyler, Elektrik ve Manyetizma, Kimyalı Keşifler ve Robotik Atölyeleri yer alıyor.

MUCİTLER BU ATÖLYELERDE

Yıl boyunca aylık olarak eğitim verilen Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı da yaz döneminde arka arkaya 4 günlük akademi serisi ile mucitleri ağırlamaya devam edecek. 7 yaşın üzerindeki herkesin katılım sağlayabildiği Mucit Dünyası eğitimleri, yaz boyunca yoğun bir şekilde devam edecek.

KAYITLAR BAŞLADI

İlk aşamada sadece Temmuz programları için kayıt alınacak olan yaz akademilerinin kayıtları www.kocaelibilimmerkezi.com adresinden gerçekleştirilebiliyor.





