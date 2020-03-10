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Bıyık, kaza geçiren öğrencileri ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz hafta Darıca Kitap Fuarı’ndan dönerken kaza geçiren Barış İlkokulu 4-A sınıfı öğrencilerini sınıfta ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Bıyık, sağlık durumları hakkında bilgi alıp kitap hediye etti.

Bıyık, kaza geçiren öğrencileri ziyaret etti

10 Mart 2020 Salı 13:49

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz hafta Darıca Kitap Fuarı’ndan dönerken talihsiz bir kaza geçiren Barış İlkokulu 4-A sınıfı öğrencilerini sınıfta ziyaret etti. Öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Başkan Muzaffer Bıyık, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sınıf öğretmenleri ve öğrencilerle hasbihal eden Başkan Muzaffer Bıyık’a Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve okul müdürü de eşlik etti.

KİTAP HEDİYE ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaşanan talihsiz kaza nedeniyle üzgün olduklarını ifade ederek “Darıca’da çok güzel bir kitap fuarı düzenledik. Özellikle kıymetli öğrencilerimiz fuara yoğun ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta maalesef talihsiz bir kaza sonucu fuardan dönen öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı. Darıca Belediyesi olarak öğrencilerimizi ve ailelerini evlerinde de ziyaret ettik. Hiçbir öğrencimizin zarar görmemesi bizleri çok mutlu etti. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin. Sizlerin saçınızın teline zarar gelmesin inşallah” diye konuştu. Öğrencilerin sınıfında derse giren Başkan Muzaffer Bıyık, minik öğrencilerle sohbet ettikten sonra kitap hediye etti.

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