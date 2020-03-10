Bıyık, kaza geçiren öğrencileri ziyaret etti

KİTAP HEDİYE ETTİ
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaşanan talihsiz kaza nedeniyle üzgün olduklarını ifade ederek “Darıca’da çok güzel bir kitap fuarı düzenledik. Özellikle kıymetli öğrencilerimiz fuara yoğun ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta maalesef talihsiz bir kaza sonucu fuardan dönen öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı. Darıca Belediyesi olarak öğrencilerimizi ve ailelerini evlerinde de ziyaret ettik. Hiçbir öğrencimizin zarar görmemesi bizleri çok mutlu etti. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin. Sizlerin saçınızın teline zarar gelmesin inşallah” diye konuştu. Öğrencilerin sınıfında derse giren Başkan Muzaffer Bıyık, minik öğrencilerle sohbet ettikten sonra kitap hediye etti.