Bu proje ile çocukların zeka gelişimi takip ediliyor

Bilgievleri, Akıl ve Zekâ Projesi’yle bir yıl boyunca teste tabi tuttuğu bin öğrencinin zeka gelişimlerini takip ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri, Akıl ve Zekâ Projesi’yle bir yıl boyunca teste tabi tuttuğu yaklaşık bin öğrencinin zekâ gelişimlerini takip eden uygulama hayata geçirdi. Proje sayesinde öğrencilerin beceri seviyeleri, hangi noktalarda başarılı olma olasılığı gibi verilere ulaşılabiliyor.

OYUN OYNATILARAK ZEKÂ GELİŞİMLERİ TAKİP EDİLİYOR

Oyunlarla sosyalleşen ve topluma uyum sağlayan çocuklar, Bilgievleri Akıl Ve Zekâ Projesi sayesinde oynadıkları oyunlarda ortaya koydukları değerler doğrultusunda zekâlarını doğru kanalize etme imkânı buluyorlar. Proje sayesinde çocuklar, oyun oynarken karar verme, hafızada tutma, stratejik düşünme, gözlem yapabilme, akıl yürütme, problem çözme, kavrama, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerinin değerlerini ortaya çıkarıyor. Bir yıl boyunca ortaya çıkan değerler, çocukların zekâ durumlarını gösteriyor. Ayrıca oyun yoluyla öğrenen çocuklarda uzun vadeli başarı için kritik olan sosyal ve duygusal becerilerinin geliştiğini ortaya çıkarıyor.

İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ

2018-2019 eğitim dönemi süresince öğrencileri keşfetmek, yetenek ve ilgilerini tanımlamak, gelişimlerini takip etmek ve katkı sağlamak için eğlendirirken öğretmeyi sağlayan Akıl ve Zekâ Projesi, ilkokul 2. 3. ve 4. sınıf; ortaokulda ise 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileri için haftada 2 saatlik uygulama şeklinde gerçekleşiyor.

12 KİŞİLİK ÖZEL SINIFLAR

Belirlenen kutu oyunlar, videolar ve fasiküller eşliğinde gerçekleşen uygulamalarla öğrencilerin seviyeleri ölçülüyor. Dönem başında yaklaşık 5 bin öğrencinin başvurduğu uygulama için yapılan seçme sınavlarında başarı sağlayan yaklaşık bin öğrenci uygulamalarda yer almaya hak kazandı. Buna göre 12 kişilik özel sınıflar oluşturularak dönem boyunca belirlenen uygulamalar yapıldı.

DÖNEM SONUNDA 933 ÖĞRENCİNİN SEVİYESİ ÖLÇÜLDÜ

Akıl ve Zekâ projesiyle dönem sonunda 933 öğrencinin seviyesi ölçüldü. Öğretmenlerin öğrencilerini süreç içerisinde bilişsel becerilerini takip ettiği eğitim projesi sayesinde öğrencilerin zekâsı hayatlarının ilerleyen zamanlarında doğru kanalize edilecek. Projede 1 yıl boyunca 54 öğretmen yer alırken, projeyi 933 öğrenci başarıyla tamamladı.

DÖNEM SONUNDA AİLELER UYGULAMA SONUÇLARINI ALDI

Projeden çok memnun olduklarını belirten aileler, yapılan uygulamalar sayesinde çocuklarının hem eğlendiğini hem kendi gelişimlerinden haberdar olduklarını söyledi. Ayrıca öğrenciler ve velileri dönem sonu uygulama sonuçları ve genele dair değerlendirme raporlarını rehber öğretmenlerinden aldılar.