Bulgarca öğrenmek için doğru adres KO-MEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) istihdam ve el becerileri kurslarının yanı sıra yabancı dil branşlarına yönelik verdiği eğitimlerle de dikkat çekiyor. KO-MEK kurslarının tamamen ücretsiz ve verilen eğitime göre alt yapısının uygun olması nedeniyle Kocaelililer ve çevre illerden yoğun talep almasına neden oluyor.

ŞEKERPINAR KO-MEK’TE AÇILDI

Gerek Türkiye’de bulunan Bulgaristan göçmenlerinin yoğunluğu gerekse halen Bulgaristan’da yaşayan Türk asıllı insanların çokluğu nedeniyle oldukça talep gören dillerden olan Bulgarca yeni dönemde KO-MEK Şekerpınar kurs merkezinde açılarak eğitimlere başlandı. 28 kursiyerin aktif olarak eğitim gördüğü kursta dersler uygulamalı olarak oldukça keyifli bir ortamda gerçekleştiriliyor.

BULGARCA İLE BALKANLARI RAHATÇA GEZEBİLİRSİNİZ

Türkiye’de yaşayan Bulgaristan göçmeni vatandaşların yoğunluğu ile halen Bulgaristan’da yaşayan yüzbinlerce Türk vatandaşın var olması dolayısıyla Bulgarca öğrenmesi, bu kişiye hem ticari hem de kültürel açıdan pek çok fırsat sunabiliyor. Bunun yanı sıra Bulgarca öğrenmek farklı Balkan dillerini öğrenme yolunda büyük bir fayda sağlıyor. Yani Bulgarca öğrendiğiniz zaman Makedoncayı çok iyi anlayabilir, ekstra bir çalışmayla da Sırpça ve Hırvatçayı rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Diğer bir deyişle Balkanlar’a yönelik bir ilginiz, projeniz varsa Bulgarca öğrenmek size yarar sağlar. Hem sınır komşumuz olduğu için de Bulgarca öğrenmek Türk vatandaşlarına cazip fırsatlar sunabiliyor.

BULGARİSTAN’DA RAHATCA İŞLERİMİZİ HALLETMEK ÖĞRENİYORUZ

Olayı sadece kültürel ve sosyal ilişkiler olarak görmeyip bu denli yakın ilişkilerimizin olduğu bir ülkeyle ticaret ve ikili ilişkiler olarak Bulgarcayı anlamak ve konuşmak isteyen birçok kişi KO-MEK kurslarına kayıt yaptırarak ücretsiz bir şekilde eğitim almaya devam ediyor. KO-MEK Bulgarca kursuna annesi ve kız kardeşi ile birlikte katılan Naile Osmanoğlu, “Özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyorum ailem 1989 yılında zorunlu göçle buraya geldi. Biz Türkiye’de doğan ilk nesildeniz. Ailemiz Bulgarca biliyor ama biz yeni nesil özellikle devlet dairelerinde rahatça konuşabilmek için KO-MEK’e Bulgarca branşı için başvuruda bulunduk. Annemle ve kız kardeşimle buraya geldim. Evde sık sık kendi aramızda pratik yaparak kendimizi geliştiriyoruz” dedi. Türkan Osmanoğlu ise “Ben daha önce Bulgarca biliyordum buraya da kızlarıma destek olmak için geldim. Slav dilleri özellikle gençler için çok önemli bütün balkanları rahatça gezmek için Bulgarcayı mutlaka öğrensinler” diye ifade etti.

KİMİ EŞİ İÇİN KİMİ DE ÇOCUKLARI İÇİN KATILIYOR

Bir diğer kursiyer Besim Güney ise konuşmasında, “Biz Türkiye’ye 6 yaşında geldik buraya geliş amacım Bulgaristan’a gittiğimde kendimi özgürce ifade edip rahat edebilmek. Buraya eşimle birlikte geliyoruz bizim için çok iyi oldu evde en azından pratik yapabiliyoruz. Bize bu konuda destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KO-MEK’e teşekkür ediyoruz” dedi. Eşi Bulgaristan göçmeni olduğu için Bulgarcayı öğrenmek isteyen Uğur Çukur ise “Vatandaşlık başvurusu yapacağım için Bulgarcayı öğrenmek istedim. KO-MEK sayesinde bu dili kısa zamanda öğrenip kendimi daha iyi ifade edebileceğim” ifadesini kullandı. Kursiyer Nazmiye Güler de “KO-MEK’e özellikle oğlum için başvurdum. Ben yanında olamadığım zaman Bulgaristan’da kendini ifade edebilsin, kendi işlerini kendi halletsin diye buradayım. Eşim Bulgaristan’da çalışıyor sık sık gidip geliyoruz, oğlumla burada rahatça Bulgarca öğrenmenin mutluluğunu yaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

115 BİN 895 KURSİYER DİL EĞİTİMİ ALDI

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Korece, Japonca, Bulgarca, Gürcüce, Boşnakca ve Arapça gibi kullanımı yaygın birçok dilde eğitim veren KO-MEK, bu alanda verdiği ücretsiz eğitimlerle Kocaeli’nde önemli bir eksiği dolduruyor. Özellikle öğrencilerin tercih ettiği ücretsiz dil kurslarında şimdiye kadar toplamda 121 bin 454 kursiyer eğitim alarak sertifika almaya hak kazandı.

PEKİ, ŞARTLAR NE?

KO-MEK kurslarında Bulgarca kursuna yazılmak için hangi şartları taşımak gerekir; Öncelikle kursiyer okuma yazma bilmeli veya ilkokul mezunu olmalıdır. 2 (ikinci) seviyesi için; A1 (birinci) seviyesi belgesine sahip olmak veya eğitim merkezlerinde yapılacak A1 Seviye yeterlilik sınavında başarılı olmalıdır. En son olarak da; kursiyer kendisi için en uygun kurs merkezine online olarak başvuru yapmalıdır.