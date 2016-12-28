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Burası artık devletin!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 15 Temmuz’dan sonra devlet tarafından el konulan eski adıyla Fatih Koleji, bu eğitim-öğretim yılındaki ismi Şehit Hasan Kaya Kız İmam Hatip Lisesi’nde inceleme yaptı.

Burası artık devletin!

28 Aralık 2016 Çarşamba 10:19

445 öğrencisi ve 34 öğretmeni bulunan eğitim kurumuna gerçekleştirdiği inceleme öncesi bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “FETÖ terör örgütü bir ihanet şebekesidir. Bu okulda onlara hizmet eden bir kurumdu. Fiziki şartları yerinde olan bu okul, milletin malıydı ve artık devletin emin ellerindedir” dedi.  

MİLLETİN İRADESİ ARTIK BU OKULDA

Milletin iradesi artık Şehit Hasan Kaya Kız İmam Hatip Lisesi’nde diyen Başkan Karaosmanoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu okul ve diğerleri zaten milletin malıydı. Halkımızın paralarıyla yapılmıştı. Milletimizin ve evlatlarımızın faydalanacağı bu okuldaki eksiklikleri Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve Büyükşehir olarak hep birlikte çözeceğiz. Bununla birlikte öğretmenlerimizden de isteğim okulumuzda okuyan tüm öğrencilerimizle ve aileleriyle yakından ilgilenmesidir. Bu okulda okuyan öğrencilerimiz ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız buradaki imkânlardan faydalanacaktır.”

 

 

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