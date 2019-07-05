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Büyükgöz’den gençlere altın öğütler

Stajyer öğrencilerin oryantasyon eğitimine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kendinizi geliştirin diplomalarınızın üstüne çıkın” dedi.

Büyükgöz'den gençlere altın öğütler

05 Temmuz 2019 Cuma 11:32

 

Gebze Belediyesi’nde stajlarını sürdüren stajyer öğrencilerin oryantasyon eğitimine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kendinizi geliştirin, diplomalarınızın üstüne çıkın” dedi. Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, yaz döneminde belediyede staj yapan öğrenciler için düzenlenen oryantasyon eğitimi Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi’nde yapıldı.


ÜLKENİN YARINLARI İÇİN SORUMLUSUNUZ

Gençleri yalnız bırakmayan ve eğitimlerine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında, “Hayat bir şekilde akıp gidiyor. Şu anda belki üzerinizde çok fazla bir sorumluluk olmadığını düşünüyorsunuz. Fakat en büyük sorumluluğunuz kendinize ve kendi geleceğinize yönelik sorumluluklar. Aynı zamanda ailenize çevrenize en önemlisi bu ülkenin geleceğine, yarınlarına dönük sorumlusunuz.


DİPLOMLARINIZIN ÜSTÜNDE OLUN

Zaman değişiyor artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Zamana ayak uydurmak ve kendiniz iyi geliştirmek zorundasınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın; fırsatlar asla tükenmez. Önemli olan fırsatları değerlendire bilmektir. Yaptığınız işte en iyisi olmaya çalışın. Artık diploma tek başına bir anlam ifade etmiyor. Diplomalarınızın üstünde insanlar olun” ifadelerine yer verdi. Başkan Büyükgöz’ün konuşmasının ardından İnsan Kaynakları Müdürlüğünce stajyer öğrencilere Gebze ve Gebze Belediyesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

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