Büyükgöz’den gençlere altın öğütler

Gebze Belediyesi’nde stajlarını sürdüren stajyer öğrencilerin oryantasyon eğitimine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kendinizi geliştirin, diplomalarınızın üstüne çıkın” dedi. Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, yaz döneminde belediyede staj yapan öğrenciler için düzenlenen oryantasyon eğitimi Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi’nde yapıldı.



ÜLKENİN YARINLARI İÇİN SORUMLUSUNUZ

Gençleri yalnız bırakmayan ve eğitimlerine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında, “Hayat bir şekilde akıp gidiyor. Şu anda belki üzerinizde çok fazla bir sorumluluk olmadığını düşünüyorsunuz. Fakat en büyük sorumluluğunuz kendinize ve kendi geleceğinize yönelik sorumluluklar. Aynı zamanda ailenize çevrenize en önemlisi bu ülkenin geleceğine, yarınlarına dönük sorumlusunuz.



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