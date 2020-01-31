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Büyükşehir kursları kazandırıyor

Merakla beklenen yeni dönem, Bekçilik, PAEM, BESYO ve Spor Liseleri sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Büyükşehir kursları kazandırıyor

31 Ocak 2020 Cuma 15:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları’nda sınavlara hazırlanan gençler başarıları ile göz doldurdu

 

BEKÇİLİK, PAEM, BESYO VE SPOR LİSELERİ

Merakla beklenen yeni dönem, Bekçilik, PAEM, BESYO ve Spor Liseleri sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçlar, sınavlara Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Ücretsiz Özel Yetenek Kursları’nda hazırlanan gençlerin yüzünü güldürdü. Ücretsiz kurslarda sınavlara hazırlanan 23 kursiyer, girdikleri sınavlarda başarılı olarak geleceğin kapılarını araladı.

 

BEKÇİLİK SINAVLARINDA BAŞARI ORANI YÜKSEK

Sonuçları merakla beklenen sınavlardan bir tanesi de bekçilik sınavıydı. Kursiyerler bekçilik sınavı için fiziksel yeterlilik sınavına Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları ile hazırlandı. Bekçilik için asil ve yedek listeler ilan edilirken sınavlara hazırlanan 81 kursiyerden yazılı sınav ve sağlık aşamalarını geçebilen 64 kursiyerden 58’si, yüzde 90 oran ile parkur sınavını başarı ile tamamladı

 


BÜYÜKŞEHİR ÖNEM VERİYOR

Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları ile gençlere olanak sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl yüzlerce gencin umudu oluyor. Bu kurslara, lise ve üniversitelerin spor özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen bölümlerine girmek isteyen gençle der katıldı. Kurslarının açılmasının ardından çok sayıda genç kayıt yaptırarak sınavlara hazırlanmaya başlıyor.

 

POMEM İÇİN BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Gençler, PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve görevde yükselme gibi sınavları için

 

uzman eğitmenler ile sınav takvimlerine uygun dönemlerde Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları’nda hazırlanabilme olanağı yakalıyor.

 

BAŞARININ SIRRI

Hazırlıklarda tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu’nda, çalışmalar aralıksız devam ederken, gençlerle antrenman esnasında 2 antrenör ilgileniyor.

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