Büyükşehir Spor Okulları’nda yaz sezonu sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-14 yaş grubu için düzenlenen ücretsiz Yaz Spor Okulu, binlerce öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 06-14 yaş grubu için düzenlenen ücretsiz Yaz Spor Okulu, binlerce öğrenciye spor fırsatı sundu. Alanında uzman antrenörler nezaretinde eğitim alan çocuklar küçük yaşlardan itibaren ilgi duydukları spor alanlarında eğitildi. Kocaeli’nin dört bir yanındaki 25 tesiste gerçekleştirilen Yaz Spor Okulu sona erdi. 8 bin 175 öğrencinin katıldığı ücretsiz Spor Okulları’nın sona erdi şimdi ise Kış Ücretsiz Spor Okulları sezonu başlayacak.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

Yaz sezonu boyunca ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar spor eğitimi alırken hem spor yapıp hem de sosyal ve kültürel aktiviteler de bulunuyorlar. Okulların kapanmasıyla başlayan ve binlerce öğrencinin katıldığı yaz spor okullarında Atletizm, Badminton, Basketbol, Jimnastik, Güreş, Hentbol, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol ve Yüzme gibi spor dallarında öğrencilere eğitim verildi. Tatili oldukça eğlenceli şekilde geçiren öğrenciler aynı zamanda spor faaliyetleriyle de önemli çalışmalara imza attı.





KILAVUZ GENÇLİK “ÇAĞ KURA GENÇLİK” SLOGANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nin Kılavuz Gençlik “Çağ Kuran Gençlik” sloganı ile çocukların mutlu ve sağlıklı bireyler olarak kendini geliştirmesini amaçlayan açılan ücretsiz Yaz Spor Okulları yoğun ilgi gördü. Öğrenciler yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı bulurken geleceğin yıldız sporcuları, Büyükşehir ücretsiz yaz Spor Okulları’nda yetiştirildi.

KIŞ SPOR OKULLARI SEZONU BAŞLAYACAK

Kocaeli’nin dört bir yanında yaz aylarında 25 tesiste gerçekleştirilen ve 8 bin 175 öğrencinin katıldığı ücretsiz Spor Okulları yaz sezonun sona ermesi ile birlikte Kış Ücretsiz Spor Okulları sezonu başlayacak. Hafta içi ve hafta sonu ilk ve ortaokul yaş grubu çocuklar atletizmden yüzmeye, jimnastikten masa tenisine alanında uzman 50 antrenörün katıldığı eğitimlerde öğrenciler, 10 branşta spor eğitimini ücretsiz olarak gerçekleştirildi.