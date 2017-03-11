Büyükşehir’den personeline gayrimenkul hukuku eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet içi eğitimler kapsamında çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilgili personele Gayrimenkul Hukuku eğitimi veriliyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitime İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram ve KOUSEM(Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitmeni) Yrd. Doç. Dr. Eylem Apaydın katıldı.

EĞİTİM 9 HAFTA SÜRECEK

Daire Başkanı Bayram, ‘’Dairelerimizden gelen talepler doğrultusunda eğitim programlarımızı düzenliyor ve personelimize sunuyoruz. Gayrimenkul Hukuku eğitim programı da bu talepler doğrultusunda düzenlenmiştir. Eğitimin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. Eğitim programı 9 hafta süreyle 120 saat sürecek. Yrd. Doç. Dr. Eylem Apaydın’ın Temel Eşya Hukuku Bilgisi eğitimiyle başlayan programa 1. Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ve Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan personele, ayrıca belediye iştiraklerinden İSU ve Kent Konut A.Ş.’den konuyla ilgili çalışan personele yönelik Gayrimenkul Hukuku eğitimi veriliyor. Eğitim her hafta çarşamba ve cuma günü çeşitli eğitimlerle devam edecek.