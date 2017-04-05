EĞİTİM:
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Büyükşehir’den ‘’Yerel Yönetimlerde Etik’’ eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimde Prof. Dr. Sedat Murat, “ Yerel Yönetimlerde Etik” konusunda bilgiler verdi. Murat, Kamu yönetiminde uyulması gereken ilkelerin tamamının etik olduğunu ifade etti.

05 Nisan 2017 Çarşamba 10:58

 TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde Kamu Kurumları Etik Kurulu Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Sedat Murat Büyükşehir Personeline etik konusunda önemli bilgiler sundu.  İnsan Kaynaklar ve Eğitim Daire Başkanı Bayram Bayram’ın da hazır bulunduğu eğitimde tecrübelerini aktaran Prof. Dr. Murat, Etik konusunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu ifade etti.

HİZMET İÇİ EĞİTİM

Büyükşehir Belediyesi personelinin ilgi gösterdiği eğitimde bilgiler veren Prof. Dr. Sedat Murat, Etik konusunun sanayi toplumundan önce her alanda yansımaları olurken, sanayi devriminden sonra bazı değişiklikler olduğunu dile getirdi. Murat, kamu yönetiminde uyulması gereken ilkelerin tamamının etik olduğuna dikkat çekti.

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