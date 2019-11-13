Büyükşehir’in POMEM kursularına yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, polis adayları için 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik sınavına hazırlık kursu açtı. Bu yıl 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 7 bin polis alınacak olması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları’na gençlerin ilgisini daha da artırıyor.

YENİ BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Fiziki Yeterlilik Sınavına hazırlık kursu için yeni başvurular devam ediyor. Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kurslarında hazırlanmak isteyen geleceğin polis adayları, kayıt sırasında yanlarında bir adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve KPSS sonuç belgesi ile başvurularını İzmit Vinsan Spor Tesisleri’nde bulunan KBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne elden yapabiliyor. Başvuru formu http://www.sporkentikocaeli.com adresinden ve Spor Şube Müdürlüğü’nden alınabilecek.

REHBERLİK HİZMETLERİ DE VERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Fiziki Yeterlilik Sınavına hazırlanan polis adayı gençlere ücretsiz eğitim desteği veriyor. İlk olarak 2014 yılında başlayan POMEM Fiziki Yeterlilik Sınavı kurslarında polis adaylarına rehberlik hizmetleri de veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Vezirçifliği Spor Salonu’nda hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında temellerini bilimsel olarak kurgulamış ve temel motorik özelliklerin dışında spor psikoloji konusunda uzmanlaşmış eğitmenler eşliğinde eğitimler veriliyor.

BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN

Kurslarda erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların 51 saniyede tamamlaması için ölçüm, sürat, reaksiyon, denge, dayanıklılık, kuvvet, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik gibi alanlarda yapılan testler ile gençler hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor. Sıçrama tahtası, lastik engeli, ağırlık taşıma, sağlık toplarına dokunmalar, takla atma, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonlarından oluşan etaplarda gençler girdikleri sınavda parkuru tanıdıkları için zorlanmadan başarıya ulaşıyor.

2018'DE YÜZDE 88 BAŞARI ORANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında açtığı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kursa katılım yoğun olmuş ve düzenli olarak devam gösteren 66 öğrenciden 58'i Fiziki Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olup 17 aday öğrenci polislik mesleğine ilk adımlarını atmıştı. 2018'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Hazırlık Kursu'nun Fiziki Yeterlilik Sınavı’ndaki başarı oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti. Kursta bu yıl ise 2018'deki başarı oranının üzerine çıkarak daha fazla öğrencinin polis adayı olması hedefleniyor.