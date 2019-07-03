Büyükşehirle hazırlandılar, devlet konservatuvarı kazandılar

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında eğitim alan öğrenciler bu yıl da yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversite konservatuvarlarını kazandı.

Konservatuvar eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde eğitim alan öğrenciler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversitelerin devlet konservatuvarlarını kazandı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında aldıkları müzik eğitimiyle ülkemizin en prestijli üniversitelerinin konservatuvarlarını kazanan öğrenciler, iyi birer sanatçı olma yolunda önemli bir adım attı.

DEVLET KONSERVATUVARINA GİRDİLER

Kentimizin sanat ve kültür hayatına katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, sanata yatkın gençlere üniversite kazandırarak iyi birer sanatçı olmaları yolunda imkan sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alan öğrenciler devlet konservatuarlarında eğitim almayı başardı. Emin Dağdelen(piyano), Defne Mecidiye(klarnet), Abdullah Kaya Hasırcıoğlu(keman), Kerem Dolanbay(gitar), Karya Koray(piyano), Çisil Çelikkan(viyolonsel), Feyza Yürümez(Klarnet) Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulunu kazanarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmaya hak kazandılar.

500’ÜN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Bu yıl yapılan yetenek sınavına 850 kişi başvurdu, bunlardan 240’u Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında eğitim almaya hak kazandı. Geçtiğimiz yıllardan eğitimlerine devam edenlerle birlikte konservatuvarda 543 öğrenci eğitim alıyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında öğrenciler, Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinden verilen eğitimlerle yeteneklerini geliştiriyor. Öğrenciler sanat kariyerlerine Büyükşehir Konservatuvarından aldıkları eğitimle devam ediyor.

YETENEK SINAVINA BAŞVURULAR AĞUSTOS’TA

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, özel yetenekle belirlenen öğrencilere temel sanat eğitimi veriyor. Genç yeteneklerin eğitim gördüğü konservatuvarda Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, sanata olan yatkınlığının ölçülmesi çerçevesinde her bölümün kendine özgü kriterleri gözetilerek, yetkin eğitmenler kontrolünde sınava tabi tutularak ve yetenekleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına alınıyor. Her yıl Ağustos ayında Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavı için başvurular alınmaya başlıyor.