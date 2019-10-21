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EĞİTİM:
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Çayırova Mesleki eğitim ve sanat kursları başlıyor

Kayıtları devam eden Çayırova Belediyesi mesleki eğitim ve sanat kursları bir hafta sonra başlıyor. Kadınların zamanlarını değerlendirmeleri , meslek edinmelerini ve sanata olan ilgilerini artırmaları amacı ile düzenlenen kurslarda elişi , iğne oyası, tel kırma , spor , Kur’an-ı Kerim, okuma -yazma, bilgisayar, dikiş, bağlama, aşçılık gibi 30’u aşkın branş bulunuyor. Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarına belediye eğitim birimleri velilerinin yanı sıra ilçede yaşayan tüm bayanlar da katılabilecek.

Çayırova Mesleki eğitim ve sanat kursları başlıyor

21 Ekim 2019 Pazartesi 13:31

7 MAHALLE 9 MERKEZDE

7 merkezde 9 mahalleye hizmet veren Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerinde verilecek olan Mesleki Eğitim ve sanat kurslarına yoğun ilgi gösteren Çayırovalı kadınlar, kurs merkezlerinde gördükleri eğitimlerin sonunda sertifika alarak ilgilendikleri meslek ve sanat alanlarında profesyonel hale gelecekler. CNC Operatörlüğü, Muhasebe, İşaret Dili,  Aşçılık gibi meslek kurslarının yanı sıra ev hanımlarının gündelik yaşamda kullandıkları Elişi (örgü-amigurumi), İğne Oyası, Tel Kırma (çeyiz hazırlığı), Dikiş, Nakış kursları da yer alacak.

Alanlarında uzman eğitmenlerin görev aldığı kurslarda haftanın bir günü bile olsa kendileri için özel bir şeyler yapma imkanı bulan kursiyerler, resim, gitar,  bağlama, ebru sanatı gibi alanlarda kendilerini geliştirime imkanı bulacaklar. Bu merkezlerde okuma yazma bilmeyenler için okuma yazma kursları da düzenliyor. Tüm bu hizmetleri ücretsiz veren belediye, bilgisayar kurslarının yanında ve halk oyunları eğitimi de veriyor.



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