Çayırova’da Meslek Edindirme Kursları

Kültür Merkezleri ve semt konaklarında gerçekleşen kurslara katılan yetişkinler, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanında sosyal bir ortamda zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiriyor. Kur’an-ı Kerim, Arapça ve iğne oyası ile başlayan kurslara önümüzdeki günlerde Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile açılacak yeni kurslar ilave edilecek. 19 Ekim’de başlaması planlanan aşçılık, tel kırma, dikiş, okuma yazma, seramik, örgü ve işaret dili eğitimlerine katılan kursiyerler belge almaya hak kazanacak.

Öte yandan Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerinde kayıtlar başladı. 2. sınıflar için okuma ve yazma, 3 ve 4. sınıflar için Türkçe Matematik, Fen, İngilizce, Gitar, Bağlama, Ahşap ve zeka oyunları eğitimlerin verileceği bilgi evlerinde eğitimler 18 Ekim’de başlayacak.