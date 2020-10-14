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EĞİTİM:
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Çayırova’da Meslek Edindirme Kursları

Çayırova Belediyesi velilere yönelik meslek edindirme ve sanat kursları düzenliyor.

Çayırova'da Meslek Edindirme Kursları

14 Ekim 2020 Çarşamba 17:01

Kültür Merkezleri ve semt konaklarında gerçekleşen kurslara katılan yetişkinler, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanında sosyal bir ortamda zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiriyor. Kur’an-ı Kerim, Arapça ve iğne oyası ile başlayan kurslara önümüzdeki günlerde Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile açılacak yeni kurslar ilave edilecek. 19 Ekim’de başlaması planlanan aşçılık, tel kırma, dikiş, okuma yazma, seramik, örgü ve işaret dili eğitimlerine katılan kursiyerler belge almaya hak kazanacak.

Öte yandan Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerinde kayıtlar başladı. 2. sınıflar için okuma ve yazma, 3 ve  4. sınıflar için Türkçe Matematik, Fen, İngilizce, Gitar, Bağlama, Ahşap  ve zeka oyunları eğitimlerin verileceği bilgi evlerinde eğitimler 18 Ekim’de başlayacak.


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