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Çayırova’ya stratejik yol haritası

Gebze Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından Çayırova’nın kentsel yaşam kalitesini ve kent cazibesini artırmaya yönelik stratejik yol haritasını belirlemek amacıyla bir çalıştay düzenlendi.

Çayırova'ya stratejik yol haritası

20 Aralık 2021 Pazartesi 17:35

 

 

GTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen çalıştaya Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcıları, GTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu, Proje Koordinatörü Dr. Muhammet Ziya Paköz, akademisyenler ve Çayırova’dan değişik meslek gruplarından temsilciler katıldı.

 

YOL HARİTASI IŞIĞIMIZ OLACAK

Çalıştayda bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın ilgi odağı olacak pek çok özeliğinin bulunduğunu belirterek, ekonomik ve stratejik açıdan önemli özellikleri bünyesinde barındıran Çayırova’nın geleceği için Gebze Teknik Üniversitesi Şehir Bölge ve Planlama bölümünün Çayırova için hazırladığı stratejik yol haritasının kendilerine ışık tutacağını ve  rehber olacağını söyledi. 

 

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Bilimin ışığında Çayırova’yı kısa, orta ve uzun vadeli planlarla her yönüyle geleceğe hazırlamak ve tüm potansiyellerini harekete geçirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çiftçi, şehrimizi için çok önemli bir çalışma yapan GTÜ yönetimine, şehir ve bölge planlama bölümüne, akademisyenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Çalıştaydan çıkan sonuçlar rapor haline getirilerek Çayırova’nın yeni stratejik yol haritası belirlenmiş olacak.



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