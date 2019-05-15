Çiftçi,” Bilim tek çıkış yolumuz”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Robotik Otomasyon Kulübü ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen ve Belediye Başkan Yardımcısı Saadettin Arıkboğa, Özel Kalem Müdürü Aydın Turan ile kulüp başkanı Muhammet İkbal Elek, kulüp danışmanı Fuad Aliew ile değişik bölümlerde okuyan öğrencilerin katıldığı iftar yemeğinin ardından öğrencilerle tek tek tanışıp sohbet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Robotik Otomasyon Kulübü öğrencileri ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuiyeti dile getirdi.



BİLİM HER KAPIYI AÇAR

“Önümüzdeki dönem sizlerle daha çok bir araya geleceğiz” diyen Başkan Çiftçi,” Biz bilime çok önem veriyoruz. Ülkemizin tek çıkış yolu bilimdir. Bilim her kapıyı açar. Sizlerin her zaman yanınızda olacağız.” diye konuştu.







ÖNERİLERİNİZE AÇIĞIZ

Seçim vaatleri arasında robotik kodlama sınıfları ile Uçakpark olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi,” Projelerimizle ilgili fikir, öneri ve desteğinizi bekliyorum. Sizlerde işin mutfağında olun. Uçakpark projesinde öğrenciler bilimle tanışacak. Burada da önerilerinize açığız” dedi.

Robotik Otomasyon Kulübü Başkanı Muhammet İkbal Elek’te, kendilerini ağırlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür ederek, belediyenin projelerine ellerinden gelen desteği vermekten büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.