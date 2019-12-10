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EĞİTİM:
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Çiftçi, “ Çocuklarımızı Geleceğe Hazırlıyoruz”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Çayırovamızın geleceği olan çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. En büyük yatırım geleceğe ve eğitime yapılan yatırımdır. ”dedi.

Çiftçi, ' Çocuklarımızı Geleceğe Hazırlıyoruz”

10 Aralık 2019 Salı 10:57

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İnönü Mahallesi’nde eğitim veren çocuk kulübünü ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Başkan Çiftçi, belediye bünyesinde hizmet veren çocuk kulüplerinde, geleceğimizin teminatı olan çocukları eğitim, kültür ve sanatsal alanda geleceğe hazırladıklarını söyledi. En büyük yatırımın eğitime ve geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi,  “Gerek çocuk kulüplerimiz gerekse de bilgi evlerimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri ve ileride çok iyi bir meslek sahibi olmaları için eğitimler veriyoruz. Çayırovamızın eğitimde de başarı çıtasını yükselmek için çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim bizim en önceciliğimiz. Projelerimizin odak noktasında çocuklarımız ve gençlerimiz var. En önemli ve değerli projelerimizi geleceğimiz olan çocuklarımız için yapacağız. En büyük yatırım eğitime ve geleceğe yapılan yatırımdır” diye konuştu.

 

 

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