EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi öğrencilere başarının sırlarını anlattı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kariyer günlerinde tecrübelerini paylaştığı öğrencilere, başarının sırlarını anlattı.

Çiftçi öğrencilere başarının sırlarını anlattı

07 Kasım 2019 Perşembe 13:43

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kariyer günlerine konuşmacı olarak katıldı. Okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı program öğrencilerin müzik şöleni ile başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen yarışmalarda okulun aldığı şampiyonluklar kupalarını öğrencilere takdim eden başkan Çiftçi, yaklaşık 1 saat süren söyleşide gençlere başarının sırlarını anlattı.

 

GENÇLERİMİZ BİZİM GELECEĞİMİZ

Öğrencilere önemli nasihatlerde bulunan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Bu anlamda ülkemizi gelecekte en güzel şekilde temsil etmek ve ülkemizi dünyada en güzel ülkeler arasına getirme noktasında sizlerin gayreti ve geleceğe dair hedefleriniz çok önemli. Geleceğe dair hayalleri olan siz değerli evlatlarımız, dönemin sonunda hayallerinizin ilk basamağı olan üniversite sınavına gireceksiniz. Daha sonrasında ise eğitim ve iş hayatınıza başlayacaksınız.” dedi.

 

ÇOK ÇALIŞIN, ÇOK OKUYUN

Meslek hayatı ile ilgili bilgiler veren Başkan Çiftçi, “21 sene inşaat mühendisi olarak Çayırova’da hizmet verdik. Sizlerin de bildiği gibi inşaat mühendisliği, doktorluk, avukatlık, öğretmenlik ve daha birçok meslek insana faydası olan, insan hayatına, topluma yararlı mesleklerdir. Bu meslekler içerisinde en kutsal olanı öğretmenliktir. Bizler tabi mesleğimizi tercih ederken sizler gibi lise son sınıfta karar verdik ve okumanın sonunda bu noktaya geldik. Bu anlamda size tavsiyem çok çalışmanız ve okumanızdır. Çünkü başarı çok çalışmakla olur” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin de fikirlerini dinleyen ve sorularını yanıtlayan başkan Çiftçi, programın kapanışını öğrenciler ve öğretmenlerle öz çekim yaparak gerçekleştirdi.

 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi’den kütüphane açılışı Çiftçi’den kütüphane açılışı
Çıraklık Ustalığa Gidilen Yoldaki Başlangıç Noktasıdır Çıraklık Ustalığa Gidilen Yoldaki Başlangıç...
Kariyer Akademisi’ne giderim, kariyer yaparım Kariyer Akademisi’ne giderim, kariyer yaparım
Büyükşehir’den engellilere E-KPSS hazırlık kursu Büyükşehir’den engellilere E-KPSS hazırlık...
Hereke Halısı KO-MEK’te yaşatılıyor Hereke Halısı KO-MEK’te yaşatılıyor
Büyükşehir’den ev ve süs hayvanı satışı yapanlara yönelik eğitim Büyükşehir’den ev ve süs hayvanı satışı...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Çiftçi’den kütüphane açılışı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu’na, okul aile...

Haberi Oku