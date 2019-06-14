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Çiftçi'den Öğrencilere Nasihat

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Çiftçi'den Öğrencilere Nasihat

14 Haziran 2019 Cuma 16:54

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan başkan Çiftçi, tatile çıkan öğrencilere önemli nasihatlerde bulundu.

Çayırova’da 46 okulda 1600 öğretmen ile eğitim gören yaklaşık 30 bin öğrenci bugün karnelerini alarak tatile çıktı. Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği karne töreni Yenimahalle İlkokulunda gerçekleşti. 

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü İbrahim Şahin, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen karne töreninde konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Tunç, öğrencilere kitap okumalarını ve dinlemelerini tavsiye etti.

TEK İSTEĞİMİZ BAŞARILI OLMANIZ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç’un ardından öğrencilere seslenen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Hepimiz bu dönemlerden geçtik. Sevgili çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz. Biz belediye olarak elimizden gelen her gayreti sizin için göstereceğiz. Sizlerden tek isteğimiz başarılı olmanız. Yeterki siz vatana millete hayırlı evlatlar olun. Biz size bu konuda güveniyoruz. Ama benim sizden acizane talebim olacak. Lütfen yaz tatilini çok güzel değerlendirelim. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi noktalara dikkat edelim. Bunlar sizin geleceğinizi karartır. Teknolojiyi sadece ve sadece kendinizi geliştirmek amacı ile kullanın. Oyun oynamak, boşa vakit geçirmek noktasında ne televizyon, ne cep telefonu nede bilgisayar hiç bir katkı sunmayacaktır. Mümkünse yaz tatilinde en az 4 yada 5 tane kitap okuyun. Bol bol hareket edin, gezin ve sağlığınıza, beslenmenize dikkat edin. Ben yavrularımızın geleceğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her zaman belediye olarak, belediye başkanı ve Bünyamin abiniz olarak sizlerle birlikte olacağım.” dedi.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçinin konuşmasının ardından öğrencilere karneleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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