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EĞİTİM:
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Çiftçi’den Öğrencilere Yerel Yönetimler Dersi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yerel yönetimler dersi kapsamında belediyeye ziyarette bulunan Akçakoca İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Çiftçi'den Öğrencilere Yerel Yönetimler Dersi

05 Mart 2020 Perşembe 15:39

 Çocuklara yerel yönetimlerin görevleri başta olmak üzere sorumluluklarını da anlatan başkan Çiftçi, çocukların kendisine yönelttiği soruları da cevapladı.

Öğrencilerin sorularını tek tek not alarak cevaplayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye kazandıracakları yatırımlar hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.

Eğitime öncelik verdiklerini açıklayan ve bu yönde birçok konuyu ele aldıklarını belirten başkan Çiftçi, ilçedeki eğitimin kalitesini ve seviyesini yükseltecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

 Çocuklarımızı Düşünüyoruz

 Çocuklarla yakından ilgilenen Çiftçi, bir öğrencinin “çocuklar ile ilgili planlarınız nedir?” sorusuna, “Öncelikle şehrimizi geleceğe hazırlarken siz çocuklarımızı düşünüyoruz. Daha güzel bir şehirde yaşayabilmeniz için eğitim alanlarından, spor alanlarına, çevreden yeşil alanlara kadar modern bir şehir olarak Çayırova’mızı hedefliyoruz. Dolayısıyla öncelikle kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı, programlarımızı yaptık. Sizin sportif faaliyetlerden faydalanabilmeniz için belediyemiz bünyesinde Çayırova Eğitim Spor Kulübü’nü daha aktif ve verimli bir hale getirdik.” diye cevap verdi.

 Daha Güzel Bir Çayırova İçin Çalışıyoruz

 Çocukların sorularından ve öğrenme merakından oldukça memnun kalan Başkan Çiftçi, “Çocuklarımıza gelecekte daha güzel ve yaşanabilir bir Çayırova bırakmak adına çalışıyoruz. 7’den 70’e kadar her bir vatandaşımızı, siz değerli çocuklarımızı kapsayacak projelerimiz ve çalışmalarımız var. Geçtiğimiz yıl hem çocuklarımıza hem de her bir vatandaşımıza hitap eden kitap fuarını gerçekleştirdik. Bu yılda ekim ayında kitap fuarımızın ikincisini düzenleyeceğiz. Belediyemizin rutin hizmetlerinin yanında yeni yeni projelerle Çayırova’mızı güzelleştireceğiz.” dedi.

Çiftçi, özellikle eğitim alanında çocuk kulüpleriyle, bilgi evleriyle ve gençlik merkezleriyle yeniliklerle dolu hizmetler ürettiklerini ve bu alanlarda gençlere, çocuklara birçok eğitim imkanı da sunduklarını sözlerine ekledi.

 

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