EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuk Korosu, hazırlıklarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, önümüzdeki aylarda düzenlenecek konser için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çocuk Korosu, hazırlıklarını sürdürüyor

03 Aralık 2019 Salı 10:45

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu konser hazırlıklarına başladı. Eğitmen Selçuk Eker tarafından önümüzdeki aylarda düzenlenecek konsere hazırlanan çocuklar, TRT Çocuk Korosu şarkıları ve türkülerden oluşan repertuvarlarıyla sanatseverlerin karşına çıkacaklar. Yılda iki kez konser düzenleyen Konservatuvar Çocuk Korosu 7-13 yaş aralığında 35 çocuktan oluşuyor.

 

ÇOCUK ŞARKILARI VE TÜRKÜ SÖYLEYECEKLER

Çocukların müzikle ilgili yaptığı çalışmaların, sosyal ve kişilik gelişimilerinde önemli pozitif katkılarının olduğunu ifade eden koro eğitmeni Selçuk Eker, koro eğitiminin çocuklara toplulukla hareket etme bilinci kazandırarak biz kavramını geliştirdiğini belirtti. Koro çalışmaları kapsamında ses eğitimi alan çocuklar TRT Çocuk Korosu şarkıları ve türkülerden oluşan repertuvarlarına Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda çalışıyorlar.   

                      

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK Mutfağında mantı açan yabancı gelin KO-MEK Mutfağında mantı açan yabancı gelin
‘’Kocaeli Anne Şehir’’ ile mutlu şehir, mutlu çocuklar ‘’Kocaeli Anne Şehir’’ ile mutlu şehir,...
Afet ve acil durum yatırımları için Büyükşehir yöneticilerine eğitim Afet ve acil durum yatırımları için Büyükşehir...
GTÜ ve THK güçlerini birleştirdi GTÜ ve THK güçlerini birleştirdi
Türkistan temalı “Gönül Coğrafyası Okumaları” başlıyor Türkistan temalı “Gönül Coğrafyası Okumaları”...
“UZATMA AL ÇOCUĞUNU EVE GİT” “UZATMA AL ÇOCUĞUNU EVE GİT”
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

KO-MEK Mutfağında mantı açan yabancı gelin
KO-MEK Mutfak Branşı kursiyeri Albina, mantı açıyor, kebap pişiriyor.

Haberi Oku