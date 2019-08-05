Çocuklar bu şenlikte doyasıya eğlenecek

EĞLENCELİ ATÖLYELER VE ŞİŞME OYUN GRUPLARI
8 Ağustos Perşembe günü saat 14.00 ile 20.30 arası Sekapark Uçurtma Tepesi’nde yapılacak olan Bilgievleri Çocuk Şenliği’nde eğlenceli ve öğretici atölyelerin yanı sıra oyun grupları ve birçok sürpriz etkinlik bulunacak. Çocuklar Ahşap Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Robotik Atölyesi, Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi gibi atölyeler de yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşayacak.
BİLGİEVLERİ’NDE DOLU DOLU BİR YAZ GERİDE KALIYOR
Çocuk şenliğiyle birlikte Bilgievleri yoğun bir yaz sezonunu geri bırakacak. Sanattan spora, eğlenceden değerler eğitimine birçok alanda miniklere eğitim veren Bilgievleri’nde yaklaşık 42 bin kayıtlı öğrenci bulunurken yaz programlarından 10 bin öğrenci ve bin veli faydalandı. Bilgievleri’de; yaz mevsimi boyunca kuran dersleri, spor faaliyetleri ve havuz programları, el sanatları ve tasarım, gençlik kampları, uygulamalı ingilizce kampı, satranç - zekâ oyunları ve eğlenceli oyunlar başta olmak üzere birçok faaliyet gerçekleştirildi.