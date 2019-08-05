Çocuklar bu şenlikte doyasıya eğlenecek

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Bilgievleri Çocuk Şenliği’nde birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgievleri, yaz programlarının sona ermesiyle çocuk şenliği programı düzenleyecek. Bu yıl 3.sü düzenlenecek şenlikte, birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek.

EĞLENCELİ ATÖLYELER VE ŞİŞME OYUN GRUPLARI

8 Ağustos Perşembe günü saat 14.00 ile 20.30 arası Sekapark Uçurtma Tepesi’nde yapılacak olan Bilgievleri Çocuk Şenliği’nde eğlenceli ve öğretici atölyelerin yanı sıra oyun grupları ve birçok sürpriz etkinlik bulunacak. Çocuklar Ahşap Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Robotik Atölyesi, Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi gibi atölyeler de yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşayacak.

BİLGİEVLERİ’NDE DOLU DOLU BİR YAZ GERİDE KALIYOR