Çocuklar 'Trafiko' ile Öğreniyor!

Trafik güvenliği günümüz dünyasında insanların can güvenliği için büyük önem taşıyor. Trafik kurallarının sadece ehliyet alma yaşındaki insanlara değil öncelikle çocuklara da öğretilmesi, gelecek nesillerde bilinç bir toplumun oluşmasını sağlıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi veriyor. Okullarda yapılan eğitimler sonunda Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik güvenliğinin ve kurallarının öğretildiği “Trafiko” isimli eğlenceli, eğitici ve bilgilendirici oyun hediye ediliyor. Trafik Güvenliği Eğitimlerine bugüne kadar 148 bin 500 öğrenci katıldı.



EĞİTİCİ VE EĞLENDİRİCİ OYUN “TRAFİKO”

Trafiko oyunun içeriği Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından hazırlandı. Trafiko oyunu trafik kurallarıyla ilgili çocukları eğlenceli bir şekilde eğitiyor ve bilgilendiriyor. Gelecek nesilleri oluşturacak olan çocukların trafikte bilinçli ve saygılı bireyler olarak yetişmesi amacıyla hazırlanan Trafiko oyunuyla trafikle ilgili gerekli bilgileri öğretmek, trafik bilgilerini ölçmek, eğlenirken öğrenmek ve mevcut bilgilerini pekiştirmek amaçlarını taşımanın yanı sıra Kocaeli ilinin öne çıkan değerlerini de öğretmek amaçlanıyor. Trafiko oyunu trafik güvenliği eğitimleri sonrasında ve diğer benzer etkinliklerde çocuklara hediye ediliyor.





Eğitimlerle çocukların temel trafik kullarını öğrenmesi ve ebeveynleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmaları hedefleniyor. Trafik Güvenliği Eğitimlerinde; trafik levhalarının anlamını çıkarabilme, yaya geçidinde yürüyüş kuralları, karşıdan karşıya güvenli geçiş yolları, emniyet kemerinin önemi ve gerekliliği, büyüklerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmaları ve kendinden küçük sınıflara trafikte örnek ve yardımcı olma gibi konularda sunumlar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından verilen eğitimlerde ayrıca trafik kurallarıyla ilgili video, klip, çizgi film ve animasyonlar ile uygulamalı teatral canlandırmalar yer alıyor.



148 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Trafikte güvenli yaşamı hedef alan eğitimlere 2009 yılında bu yana 148 bin 500 öğrenci katıldı. Öğrencilerin eğlenerek öğrendi eğitimler, tüm ilçelerdeki okullarda belli bir program dâhilinde devam ediyor.