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Çocuklara Büyük Görev !

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Kocaeli Doğa Koleji’nde eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere su ve çevrenin korunmasının önemini ifade eden Genel Müdür İlhan Bayram, ”Günümüzde olduğu gibi gelecek nesillerimiz için su ve çevre çok önemlidir. Gözbebeğimiz gibi baktığımız çocuklarımıza su ve çevrenin korunmasında çok büyük görevler düşmektedir.” dedi. Öğrenciler, İSU yönetici ve personelleri ile çevre duyarlığı ve karbon ayak izi testi yaptı.

Çocuklara Büyük Görev !

16 Mart 2017 Perşembe 10:30

 

ÇOCUKLARA SORUMLULUK

Doğa Kolejinin 4.sınıflarında eğitim gören öğrenciler rehber öğretmenleri Selen Yapar ile birlikte İSU Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Öğrencileri ağırlayan Genel Müdür İlhan Bayram, öğrenciler ile tek tek tokalaşarak yakından ilgilendi. Kurum olarak yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren Genel Müdür Bayram, yaptıkları yatırım ve teknolojik uygulamalarla Kocaeli’nin yaşam kalitesini artırdıklarını söyledi. Kocaeli’nde 750 bini aşkın aboneye ülkemizin en sağlıklı içme sularından birisini sağladıklarını ifade eden İSU Genel Müdürü, çevrenin korunması için de 22 adet arıtma tesisi işlettiklerini kaydetti. Su ve çevrenin korunmasında öğrencilere önemli görevler düştüğünü dile getiren Genel Müdür İlhan Bayram, “Su ve çevre bizim için çok önemlidir. Bunları korumak için de 13 yıldır 1.5 milyar lira üzerinde yatırım yaptık. Yaptığımız yatırımlar ile Kocaeli’nin yaşam kalitesi arttı. Bu kaliteyi korumak ve devamlılığını sağlamak için kurumların yanı sıra özellikle çocuklarımıza, öğrencilerimize büyük görevler düşüyor. Anne-babalar olarak nasıl çocuklarımıza gözbebeğimiz gibi bakıyorsak su ve çevrenin korunmasına da gözbebeğimiz gibi bakmamız gerekir. ”dedi.

 

ÇEVREYİ KİRLETENLERE AĞIR CEZA

Kendilerine sağladıkları kaliteli içmesuyu ile çevrenin korunmasına karşı yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden minik öğrenciler, özellikle çevrenin kirlenmesini neden olan kişi ve kuruluşlara karşı daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini ifade ettiler.

 

KARBON AYAK İZİ TESTİ YAPTILAR

Doğan Koleji’nin 4. Sınıf öğrencileri, ardından İSU İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Hakkı Akbulut’u ziyaret etti. Öğrenciler Başkan Akbulut ve personel ile çevre duyarlılıkları ile karbon ayak izi testi yaptı. Kurumun teknoloji üssü SCADA Merkezi ile 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 185 Arıza İhbar servisleri gezdirilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Öğrencilere yaptıkları ziyaret ve çevreye karşı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı İSU Genel Müdürlüğü’nün bilgilendirici yayınları ile çeşitli hediyeler verildi.

 

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