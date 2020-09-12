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EĞİTİM:
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Çolakoğlu'ndan eğitime destek

Eğitime %100 Destek Kampanyası kapsamında, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. tarafından Gebze'de Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ihtiyaç duyduğu endüstriyel mutfak temini ve montaj işine ait protokol imza töreni Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Çolakoğlu'ndan eğitime destek

12 Eylül 2020 Cumartesi 12:09

Protokol İmza törenine;  Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve hayırsever Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Aşkın katıldı. Vali Seddar Yavuz törende olduğu konuşmalarında; “ Bugün eğitime katkıda bulunmak için bir protokol imzalıyoruz. Bu vesileyle Çolakoğlu grubuna teşekkür ediyorum. Toplumumuzun her kesiminin eğitime ilgi duyması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Eğitimin sadece devletin işi olmadığını, aynı zamanda toplumdan gelir elde eden tüm kişi ve kurumların işi olduğunu görüyoruz.  Toplumla barışmayı sağlayacak yeni bir yol ve yöntem olarak da eğitimi görmek gerektiğini düşünüyorum.” diyen Sayın Valimiz, eğitime desteklerinden dolayı hayırsever Çolakoğlu grubuna teşekkür etti. Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri, Gebze ilçemizde ki Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ihtiyaç duyduğu endüstriyel mutfak temini ve montaj işine ait protokolü hayırlı olsun dilekleriyle imzaladılar.

Beş Okulumuza Daha “Okulum Temiz Belgesi” Verildi

Protokol imza töreninin ardından Vali Seddar Yavuz tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan  “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” protokolü kapsamında,  ilimizde gerekli şartları taşıyarak, sorumluluklarını yerine getiren ve başvuru yapan İzmit Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu, İzmit Bilgün Dereli Anaokulu, İzmit Gültepe İlkokulu, Gebze Yücel Boru Fen Lisesi ve Gölcük Fen Lisesine “Okulum Temiz Belgesi”  verildi.

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