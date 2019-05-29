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Çözüm Ailesi İftarda Buluştu

Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu, öğretmen, personel ve ailelerinin katılımıyla geleneksel iftar programını Çayırova Kuştepe Mesire Alanında bulunan Kuştepe Restaurantta gerçekleştirdi.

Çözüm Ailesi İftarda Buluştu

29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:03

İftar programına Gebze Çözüm Koleji, Gebze Beyaz Kalem Öğrenme Atölyesi ile İşyeri Market idareci, öğretmen ve personeli ile aileleri katıldı. İftar yemeğinin ardından İşyeri Market yöneticisi Musa Öztürk bir selamlama konuşması yaptı. Düzenlenen iftar yemeğinin artık geleneksel hale geldiğini ifade eden Öztürk, gittikçe genişleyen bir aile olduklarını söyledi. Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı ise Çözüm Eğitim Kurumları mensuplarının artık bir aile haline geldiğini vurgularken bu aileyi daha da genişletmeye çalıştıklarını söyledi.

15 yılı aşkın bir zamandır Gebze bölgesinde güçlü kadrosu ile eğitim-öğretim çalışmaları yürüttüklerini belirten Taşlı, önümüzdeki yıl itibariyle dört kurum ile bu sahadaki faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca iftar programa katılan herkese teşekkür dileklerini iletti. Çözüm Ailesinin iftar programı yemeğin ardından keyifli bir muhabbet ile sona erdi.

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