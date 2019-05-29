15 yılı aşkın bir zamandır Gebze bölgesinde güçlü kadrosu ile eğitim-öğretim çalışmaları yürüttüklerini belirten Taşlı, önümüzdeki yıl itibariyle dört kurum ile bu sahadaki faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca iftar programa katılan herkese teşekkür dileklerini iletti. Çözüm Ailesinin iftar programı yemeğin ardından keyifli bir muhabbet ile sona erdi.
Çözüm Ailesi İftarda Buluştu
Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu, öğretmen, personel ve ailelerinin katılımıyla geleneksel iftar programını Çayırova Kuştepe Mesire Alanında bulunan Kuştepe Restaurantta gerçekleştirdi.
15 yılı aşkın bir zamandır Gebze bölgesinde güçlü kadrosu ile eğitim-öğretim çalışmaları yürüttüklerini belirten Taşlı, önümüzdeki yıl itibariyle dört kurum ile bu sahadaki faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca iftar programa katılan herkese teşekkür dileklerini iletti. Çözüm Ailesinin iftar programı yemeğin ardından keyifli bir muhabbet ile sona erdi.