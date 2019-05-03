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Çözüm Koleji’nden “Gebze” Konferansı

Gebze Çözüm Koleji, Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman’ın katılımıyla “Gebze’nin Tarihi ve Kültürel Değerleri” konulu bir konferans düzenledi.

Çözüm Koleji'nden 'Gebze” Konferansı

03 Mayıs 2019 Cuma 09:20

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Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yön. Kur. Bşk. Ertuğrul Taşlı, şehrin insana bir kimlik verdiğini; şehirde yaşayan insanların aynı zamanda bir tarih içerisinde yaşadığını ifade etti. Şehir ve medeniyet üzerinde çalışmalar yaptıklarını, şehri yakından tanımak için çeşitli seyahatler düzenlediklerini belirten Ertuğrul Taşlı, öğrencilere yaşadıkları şehri tanımaları çağrısında bulundu. Programda okul öğrencilerinden İlayda Üyüdücü, Buse Derya İzgi ve Mehmet Demirci Gebze’nin tarihi, şahsiyetleri ve günümüzdeki durumu üzerine sunum gerçekleştirdiler. Ardından söz alan Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, gençlerin şehri sevmeleri için tanımaları gerektiğini söyledi. Kendisinin 40 yıldır Gebze’de yaşadığını ve mesleğini burada icra ettiğini belirten Kahraman, hem doğduğumuz hem de doyduğumuz şehri sevmenin en doğrusu olduğunu vurguladı. Gebze ve Kocaeli’nin tarihi mekanları ile şehre değer katan şahsiyetlerini ele aldığı konuşmasının sonunda öğrencilerle hasbihal eden Kahraman, konuşmasını öğrencilerin soruları ile nihayete erdirdi.


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Gebzeçözüm Koleji
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