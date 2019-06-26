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Darıca Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri Başladı

Darıca Belediyesi bünyesinde hizmetlerine devam eden Bilgi Evleri yaz döneminde de değişik etkinliklerle öğrencilere hizmet vererek, öğrencilerin tatillerini en iyi şekilde geçirmelerine olanak sağlıyor.

Darıca Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri Başladı

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:41

Dokuz ayrı mahallede hizmet veren Bilgi Evlerinde yaz programı kapsamında çocuklara Kuran-ı Kerim eğitiminin yanı sıra Türkçe, Matematik, İngilizce ve Fen Bilimleri eğitimleri veriliyor. Eğitimlerin yanı sıra zeka oyunları, sokak oyunları, origami, satranç ve masa tenisi gibi sosyal aktivitelerin yapıldığı Bilgi Evleri’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

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Bilgi evleri yetkilileri Kur’an-ı Kerim derslerinin 575 öğrencinin katılımı ile 24 Haziran 2019 tarihinde başladığını ifade ederek, Kur’an-ı Kerim eğitiminin öğrencilerin yaş seviyelerine uygun şekilde onları sıkmadan verileceğini, Kur’an eğitiminin yanında ilmihal bilgisi ve siyer konularının da eğitim konuları içerisinde olduğunu belirterek, derslere katılmak isteyen öğrencilerin kayıt yaptırabileceğini ve kursun 02 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini belirttiler.

Yetkililer televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi son yılların bağımlılık oluşturan teknoloji aletlerinden öğrencileri uzaklaştırarak öğrencilerin sosyalleşmesini, eğlenerek öğrenmesini ve fiziksel aktivitelere katılmasını amaçladıkları zeka oyunları, sokak oyunları, origami, satranç ve masa tenisi gibi sosyal aktivitelerin ise okulların açılacağı 09 Eylül 2019 tarihine kadar devam edeceğini belirttiler.

 

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