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Darıca’da 3 Bin 250 Çocuk Yaz Boyu Spor Yapacak

Spor şehri olma yolunda birçok farklı projeyi gerçekleştiren Darıca Belediyesi’nin çocukların yaz tatili boyunca sporla eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak üzere her yıl hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları başladı.

Darıca'da 3 Bin 250 Çocuk Yaz Boyu Spor Yapacak

03 Temmuz 2022 Pazar 23:38

Sporu ve sporcuyu önemseyen, ilçenin spor kenti olması adına birçok projeyi hayata geçiren Darıca Belediyesi'nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları kapılarını açtı. Sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişimlerinin yanısıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmelerini sağlayan Yaz Spor Okulları'nda Darıcalı çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkarıyorlar.

14 BRANŞTA 3250 ÖĞRENCİ

7-14 yaş arası genç ve çocukların başvurduğu ücretsiz yaz spor okullarının açılışı coşkulu bir törenle gerçekleşti. Taekwondo, halk oyunları, voleybol, basketbol, eğlenceli atletizm, okçuluk, masa tenisi, jimnastik, eskrim, güreş, badminton, futbol, yelkenli ve kürek olmak üzere 14 farklı branşta düzenlenen yaz spor okullarında yaklaşık 3 bin 250 öğrenci eğitim alıyor. Açılış programında halkoyunları gösterisi ve illüzyon gösterileri sahnelenirken Karizma Şov ekibinin basketbol gösterisi de büyük bir ilgi gördü. Uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilecek eğitimler ile Darıcalı çocuklar spor ve eğlence dolu bir yaz geçirecek.

HER ÇOCUĞUN BİR SPOR BRANŞIYLA UĞRAŞMASINI İSTİYORUZ

Yaz Spor Okulları’nın açılış törenine katılan ve çocuklara başarılar dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spor kenti Darıca anlayışıyla çalıştıklarını ifade ederek “Yaz Spor Okullarımıza yaklaşık 3 bin 250 çocuğumuz kayıt yaptırdı. 14 farklı branşta 3 binin üzerinde yavrumuzun eğitim aldığı büyük bir spor organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Uzman eğitmenlerimizle beraber çocuklarımızın yaz aylarını spor ve eğlence dolu geçirmelerini sağlayacağız. Darıca Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Ana amaçlarımızdan biri Darıca’da her çocuğumuzun, her gencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini arzuluyoruz. Burada da herkese hitap edecek şekilde 14 farklı branşımız var. Darıca’nın spor şehri olması adına canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.



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