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Darıca'da robotik kodlama sergisi

Darıca Faik Şahenk İlkokulunda robotik kodlama sergisi kapsamında şenlik düzenlendi.

Darıca'da robotik kodlama sergisi

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:23

Öğrencilerin eğitim yılı içinde yaptığı çalışmaların sergilendiği şenlik büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan okul müdürü Mustafa Sağdıç, proje çerçevesinde ilkokul öğrencilerini çağın gereksinimlerine uygun olarak erken yaşta kodlama becerileriyle tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi. 

Sağdıç, imkan tanındığında çocukların neler başaracağını, neleri ortaya koyacaklarını gördüklerini ifade ederek, "Uzman öğretmenler tarafından robotik kodlama sınıflarında verilen eğitimlerle öğrenciler 21. yüzyıl becerilerini öğrenerek, geleceğin bilim adamları olma yolunda ilerlemesine vesile olacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise teknoloji ve internetin baş döndürücü gelişimi ile beraber hayatı da etkilediğini belirterek, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitiminin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da robotik kodlama sayesinde çocukların bu cihazlarla geçirdikleri sürelerin, gelişimlerine olumlu olabilecek bir hale dönüştürüleceğini dile getirerek, "Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim göstermektedirler. Ayrıca robotik kodlama ile de tanışan çocukların makinelerin nasıl işlediği konusunda da temelleri oluşmaktadır. Bu şenlikte düzenlenen sergi de bunu en iyi şekilde gözlemleme fırsatı bulacaksınız." şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından ilkokul öğrencilerinin bir yıl boyunca hazırladığı bilgisayar oyunları ve robotik araçlarla yaptıkları yazılımların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Öte yandan, ilkokul ve Darıca Kızılay Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen kampanyada toplanan ramazan kumanyaları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Bıyık ve Oğuz, Kızılay Şube Başkanı Kemal Solhan'a teslim edildi. 



AA
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