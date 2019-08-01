Dilovası, eğitimde hedef büyütüyor

Yaklaşık son 10 yılda çok ciddi eğitim yatırımları alan Dilovası’nda eğitimde hedef her geçen gün büyüyerek yoluna devam ederken başarı çıtası da her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

2008 yılında İlçe konumuna ulaştıktan sonra ciddi eğitim yatırımları alan Dilovası’nda hükümetin desteği, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dilovası Belediyesi ve OSB’lerin ortak çalışmaları ile her geçen gün artarak devam eden yatırımlar ile birlikte eğitim seviyesi de her geçen gün artarak devam ediyor.

KISITLI İMKANLARLA BÜYÜK YATIRIM

Kısıtlı imkanlar ile çalışmalarını sürdüren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, son yıllarda yaptığı çalışmalar ile ilçede eğitimde adeta çağ atlatmak için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve ekibi son yıllarda çalmadık kapı bırakmayarak eğitimde ki eksikliklerin giderilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar.

EĞİTİMDE YATIRIM SÜRÜYOR

Eğitim yatırımları konusunda açıklamalarda bulunan Balay, “Son 10 yılda 16 yeni okula, anaokulları ve spor salonlarına kavuşan Dilovası’nda Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yılport Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan Anadolu lisesi, GEBKİM Kimya lisesi ve Şehit Mehmet Kocabay Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Akşemsettin İlkokulu, Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulu, Nene Hatun Anaokulu, Solventaş ve Can Duyar İlkokulların bahçesine Anaokulları, İMES OSB Anaokulu, Halk Eğitim merkezi, Polisan Kapalı Spor Salonu, TOKİ Osmangazi İlköğretim Okulu ile halen yapımı devam eden Diliskelesi Anaokulu ilçeye yeni kazandırılan okullar oldu.

İKİLİ EĞİTİM SORUNU BİTİYOR

Yapılan yatırımlar ile birlikte hizmete giren okulların artması ile öncelikli olarak ikili eğitim sorunu ve kalabalık sınıfların giderek yok olması ile eğitim çıtası da önümüzdeki yıllarda daha iyi seviyelere gelecek. İkili eğitimde son olarak Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak ortaokulu ile ikili eğitim sorunu tamamen ortadan kalkmış olacak. Okul için Bakanlıkta ihale aşamasında.”dedi.

ÖĞRETMEN SORUNUMUZ ÇÖZÜLÜYOR

Öğretmen sorununun büyük ölçüde ortadan kalktığını da belirten Balay, “İlçemizin ikinci en büyük sorunu Öğretmen yetersizliğiydi. 2014te göreve başladığımızda kadrolu 300 öğretmen ücretli öğretmen sayısı ise 250’ydi. Okullarda ki öğretmenlerimizin yarısı ücretli öğretmenden oluşuyordu. Bir sonraki yılda ilk iş olarak eski Başbakan Yardımcımız Fikri Işık ve Bölge Milletvekilimiz Cemil Yaman’ın ile il ve ilçedeki tüm siyasi ve kamu paydaşlarımızın özel ilgi ve destekleri ile ilçemize öncelikli olarak öğretmen ataması gerçekleştirdik ve doluluk oranını % 96’lara ulaştırıldı. Bu artışın ardından üst üste iki yıl TEOG'da en çok artış yaptıran ilk üç ilçe arasına girdik ancak diğer ilçelerin de zorunlu hizmet kapsamına alınmasıyla ilçemizden diğer ilçelere nakil giden öğretmenler sebebiyle azalan öğretmen sayımıza rağmen eğitimde disiplin ve başarıdan uzaklaşılmadı. 2018/19 eğitim öğretim yılında 400 kadrolu 200 ücretli öğretmen ile yılı tamamladık. Ancak yine tüm paydaşlarımızın büyük girişimleri sonucunda ilçeye ilk atama yoluyla atanan öğretmenler sayesinde tekrar kadrolu öğretmen sayımız 650’leri ve oranımız yüzde 91’leri bulmuştur. Öğretmenlerimiz in ilçede kalma sürelerinin çokluğu aynı öğretmenle özellikle de ilkokulda öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlamaları bizim için çok önemli ve önceliğimizdi.”dedi.

BAŞARI GELİYOR

Yatırımların ardından eğitimde ki başarıya da değinen Balay; “İlçemiz 2014 senesinde TEOG sınavlarında il genelinde 12 sırada idi. Ve en yakın ilçe olan 11. sıradaki Kandıra ile arasında 50 puan fark vardı. Yaptığımız çalışmalar ve öğretmen artışımız sayesinde şu anda bu fark 23 puana kadar düşmüş oldu. İyiye doğru hızla bir artış yaşanan ilçemizde çok yakın zamanda üst sıraları zorlayan bir başarı grafiği yakalayacağımıza inanıyorum. Burada önemli bir diğer gösterge olan YKS sınavlarında ise ilçemiz adeta bir şahlanış yakalamıştır. 2014 yılında 7. sırada bulunan ilçemiz şu anda 3. sıraya çıkarak büyük bir başarı yakalamıştır. Liselerde il genelinde Başiskele ve İzmit'ten sonra 3. sıraya çıkan ilçemiz birkaç yıl sonra ilk sırayı da zorlayacaktır.

GÜZEL GELİŞMELER YAŞANIYOR

Bunu dışındaki diğer göstergelerde ise adeta ilçemiz açısından müjdelerle doludur. Okul öncesi eğitimde 2014 senesinde okullaşma oranı %34 iken bugün %93 oranında il genelinde 6 sıraya çıktık. Okullaşma oranlarında ise il genelinde ilkokullarda %98 ile 5. sırada ortaokullarda %97 ile 7. sırada ve liselerde yüzde 75 ile 10. sırada yer alarak büyük bir başarı yakaladık. Okulların temizliği ve hijyen açısından yapılan beyaz bayrak ve beslenme dostu projelerinde geldiğimizde 2014 senesinde sadece Enka Lisesi'nin bu başarısı varken şu anda 14 okulumuzda beslenme ve beyaz bayrak sertifikalı okul haline geldik.

İŞKUR’DAN HİZMETLİ DESTEĞİ

Güvenli okul kapsamında ilçemizde tüm orta ve lise okullarımız ile büyük çaptaki okullarımıza birer özel güvenlik personeli görevlendirildi 2 okulumuza da ayrıca emniyet tarafından okul saatleri içerisinde sürekli bir polis desteği sağlandı. Hiçbir ilçede olmayan oranda okullarımıza tamamına İŞKUR'dan hizmetli desteği verildi bu sayede okullarımız yıl içerisinde pırıl pırıl olurken, çocuklarımız daha temiz ortamda eğitim görüyorlar.

HAYIRSEVERLERİMİZİN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Hayırseverlerle yaptığımız işbirlikleri sayesinde bu yıl Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Akşemsettin ilkokulu, Çerkeşli Ortaokulu, Şehit Mehmet Kocabay Ortaokulu ve Polisan Ortaokullarına hayırseverler desteğiyle kütüphaneler yaptırıldı ayrıca Hasan Ali Yücel Ortaokulumuza modern Z kütüphanesi kazandırıldı. Sanayici ile yaptığımız işbirliği sayesinde her yıl tüm okullarımıza spor malzemesi temin edildi öğrencilerimizin malzemelerle spor yapmaları sağlandı.

BELEDİYEMİZİN DESTEĞİ İLE OKULLARIMIZ DAHA GÜVENLİ

İki dönemdir eğitime değer veren önceki dönem Dilovası Belediye Başkanımız Ali Toltar ve mevcut Belediye Başkanımız Hamza Şayir’in desteği ile tüm okullarımızın güvenlik kameraları iç ve dış kameralarla döşendi ve okullarımız güvenli hale getirildi. Okullarımızın ihtiyaçları belediyemiz tarafından anında karşılanıyor.

3 MONTESSORİ OKULU

Ülkemizde Türkiye'de ilk olan Montessori sınıflarından Mehmet Zeki Obdan İlkokulumuza 2 adet ve Can Gülmen ilkokulumuzda 1 adet olmak üzere toplamda 3 tane Montessori sınıfı açıldı. Yine son zamanlarda sanayi 4 gelişimleri kapsamında ilçemizden Hasan Ali Yücel Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Tavşancıl Ziya Toplan ortaokullarımıza 3 adet kodlama sınıfı açıldı. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin ilkokul ve ortaokula giden gitmesi gereken çocuklarından yüzde 80'li okullaştırdık.

GEBKİM’DEN 6,5 MİLYONLUK EĞİTİM DESTEĞİ

GEBKİM OSB ile proje yapılarak okul proje okuluna dönüştürüldü yaklaşık 6 buçuk milyon TL'lik yurt ve Anaokulu içeren bir protokol imzalandı okulumuz ülke çapında bir kimya lisesine sahip oldu. Yine okullarımızda akıl zeka oyunları satranç iş güç mangala vesaire oyunların oynanacağı akıl zeka sınıflarından hayırseverler aracılığıyla 3 okulumuza sınıf kuruldu. Kocaeli Büyükşehir belediyemize 7 tane okulumuza basketbol sahası yaptırıldı. 5 okulumuza da laboratuvar yaptırıldı.

ÖĞRENCİLERE SANAT EĞİTİMİ

Keşfedilen yetenekler projesi kapsamında Polisan orta okulumuzda bütün öğrencilerimize bir sanat müzik ve spor alanında kurs açtırıldı.Yine bu proje kapsamında diğer okullarımızda da müzik aletleri alınarak Akşemsettin ilkokulu, Hasan Ali Yücel ortaokulu ve Şehit Ömer Özavcı ortaokullarımızda müzik aletleri çalan gruplar kuruldu ve tüm liselerimizde ve çoğu ilk ve orta okulumuzda da halk oyunları ekipleri kuruldu.”dedi.