Dolu Dolu bir tatil geçiriyorlar





Çayırova Belediyesi’nin ilçe genelinde hizmet veren eğitim kurumlarında yarı yıl tatili dolu dolu geçiyor. Her gün farklı bir etkinlik ile tatili daha renkli hale getiren öğrenciler devam eden kulüp çalışmalarının yanı sıra, bilgi yarışmaları, münazaralar, tiyatro gösterileri, bilgisayar, kütüphane ve film bölümü saatleri, satranç turnuvaları gibi bir çok etkinliğin yer aldığı yarıyıl tatili programına katılarak, keyifli ve kaliteli zaman geçiriyorlar. Öğrencilerin tatil programlarını daha eğlenceli hale getiren Çayırova Belediyesi, Bilgievleri ve Gençlik Merkezi öğrencilerine İzmit gezi programı düzenledi. Bir hafta süren gezi programı çerçevesinde 6 Bilgievi ve Gençlik Merkezinden yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Öğrenciler Yaşadıkları Yerleri Görme İmkanı Buluyor

Nitelikli ve eğlence dolu bir gezi programı geçiren öğrenciler Deprem Simülasyon Merkezi, İzmit Bilim Merkezi, Gayret Savaş Gemisi ve Piri Reis Denizaltısını ziyaret etti. Öğretmenler eşliğinde gerçekleşen gezi programına rehberler refakat ederek, ziyaret edilen merkezlerin kuruluş amaçları, işleyişi ve tarihi dokusu hakkında bilgi verdi.

Bilgievi Öğrencileri Depreme Karşı Bilinçleniyor

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen programa başlayan öğrencilerin ilk durağı Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitimi Merkezi oldu. Merkezdeki görevliler, depremden korunma yolları ile deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiğini anlatan sunumlarla öğrencileri bilgilendirdi. Deprem simülasyon bölümüne de giren öğrenciler, yer sarsıntılarının nasıl olduğunu görüp, bu konuda öğrendikleri bilgileri ile deprem sırasında neler yapmaları gerektiğini uygulayarak öğrendi. Öğrenciler, simülasyon çıkışında ‘Deprem öldürmez, depreme dayanaksız binalar öldürür’ şeklindeki düşüncelerin ne kadar gerçekçi olduğunu gördüklerini ifade etti. Ziyaret sonunda Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitimi Merkezi yetkilileri Çayırova Belediyesi Bilgievi öğrencilerine çeşitli hediyelerin yanı sıra deprem eğitimi aldıklarına dair sertifika da verdi.

Öğrenciler Gezerek Öğreniyor

Ziyaretin ikinci durağı İzmit Bilim Merkezi oldu. Merkezi ziyaret eden çocuklar bilimsel deney ve uygulamaları yerinde deneme ve keşfetme imkânı buldu. Bilim insanlarıyla bir araya gelen çocuklar, merkez çalışanlarını soru yağmuruna tuttu. Çocukların bilim ve yeniliklere bu kadar ilgili olmasından ötürü memnuniyetlerini dile getiren merkez çalışanları günün anısına çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Bilim Merkezinde eğlenceli dakikalar geçiren ve gönüllerince eğlenen öğrenciler gezi programını Piri Reis Denizaltı ve Gayret Savaş Gemi Müzesi ziyaretiyle sonlandırdı. Öğrenciler, Kore ve Vietnam savaşlarına katılan Gayret Savaş Gemisini gezdi. Gördükleri karşısında heyecanlarını gizleyemeyen öğrenciler, yetkililerden gemi hakkında bilgi aldı. Gezi süresince öğrencilere eşlik eden rehberin, geminin serüveniyle ve kahramanlığıyla ilgili anlattıkları öğrencilere duygulu anlar yaşattı.